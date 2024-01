Brutte notizie per tutti i fan di Fedez e Chiara Ferragni, molti notano un particolare che è subito saltato agli occhi dei più attenti. Ma di cosa parliamo praticamente e perché parecchie testate parlano di ‘maretta’ tra i due? Tutto parte da un semplice quanto incontrovertibile fatto: la mancanza di Fedez nelle storie Instagram di Chiara Ferragni. La famosa imprenditrice digitale, da qualche tempo alle prese con un grosso scandalo, ha trascorso il fine settimana in montagna con la famiglia.

Ma è un particolare a suscitare curiosità tra i fan. Molti si chiedono se ci siano problemi tra la coppia, soprattutto dopo che Dagospia ha suggerito una possibile tensione con il commento: “Maretta tra i Ferragnez dopo….”. Recentemente, per chi non lo sapesse, Chiara Ferragni è tornata su Instagram con un post che la ritrae in montagna, un tentativo di distrazione dal recente scandalo noto come “Pandoro gate”.





Le immagini condivise da Chiara mostrano momenti felici con i suoi figli Leone e Vittoria, la madre Marina e la sorella Valentina, ma… attenzione, senza Fedez. Questo non è un evento isolato; sia Chiara che Fedez hanno partecipato a eventi pubblici da soli in passato. Tuttavia, alcuni fan, preoccupati, hanno espresso i loro dubbi a Deianira Marzano: “Forse lui sarà a Milano?”.

Perché leggo di una possibile crisi tra chiara ferragni e fedez? Che mi sono persa — 𝙥𝙖𝙤 (@lapastaepronta_) January 14, 2024

Alcuni ipotizzano che Fedez potrebbe essere rimasto a casa per impegni lavorativi, mentre altri riprendono il gossip di Dagospia, citando Ivan Rota che parla di “maretta” tra i due a causa di una recente disputa sui social media tra Fedez e la giornalista Myrta Merlino: “Dopo le scaramucce via social tra Fedez e Myrta Merlino, maretta in casa Ferragnez. Alla Ferragni l’attacco del rapper ai giornalisti non é andato proprio giù…”.

Ma quindi Chiara sulla neve con la famiglia e Fedez a casa con Paloma?

Già figlia di genitori separati 😅 pic.twitter.com/9BpkyKqjxp — Franca Cimi "Il Male" (@i_Cimi) January 14, 2024

perché è scomparso da martedì (la storia dei paparazzi) e Lucarelli dice che sarebbe in crisi. Inoltre Fedez non era con Chiara questo fine settimana quindi è strano. — Lo (@happiness_lo) January 14, 2024

Né Chiara né Fedez hanno commentato queste speculazioni. Potrebbe essere che Chiara abbia semplicemente approfittato dell’assenza di Fedez, impegnato in altri progetti, per fare una pausa dalla routine. Non ci resta che attendere, e nel caso, aspettare qualche conferma dai diretti interessati prima di speculare ancora su questa faccenda.

