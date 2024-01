“Mi gira la testa, mi trema tutto!”. Tensione choc all’Eredità durante la puntata del 14 gennaio 2024. Ma andiamo con ordine. Il protagonista della serata è stato Daniele. Marco Liorni, il nuovo e bravissimo conduttore del programma, ha chiesto a Daniele, che era entrato nel gioco del preserale di Rai1 il 5 gennaio, la sera prima dell’Epifania, come si sentisse. “Mi tremano le vene ai polsi”, ha risposto Daniele, visibilmente agitato per l’alta posta in gioco.

Nei momenti di suspense che hanno seguito, Daniele ha condiviso con Liorni i suoi ragionamenti e le possibili connessioni tra la sua risposta e le cinque parole-indizio. Tuttavia, non è riuscito a trovare un collegamento con uno dei quattro termini. “Le altre ci stanno, ma con ‘RITORNO’ la risposta che hai dato non sei riuscito a collegarla”, ha osservato Marco, suggerendo che la risposta, ‘VUOTO’, potrebbe essere stata errata.





Oltre a ‘RITORNO’, gli altri indizi a disposizione di Daniele erano ‘INSIEME’, ‘POTERE’, ‘SACCO’ e ‘POSTO’. Il ragazzo alla fine ha portato a casa un montepremi di 190.000€ grazie a una ghigliottina da record. Ha brillantemente indovinato tutte le cinque parole-indizio, mantenendo così intatto il montepremi. Quando è stata annunciata la vittoria, lo studio 4 della sede Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma è stato pervaso da un’ovazione del pubblico.

Le professoresse Michelle Masullo e Naomi Buonomo si sono unite a Marco e Daniele per celebrare con un brindisi. “Se mi inginocchio adesso non mi rialzo più”, ha detto un emozionato e incredulo Daniele, aggiungendo scherzosamente: “Non fate versare a me lo spumante altrimenti lo verso a terra”. Nel caos finale, il campione de L’Eredità ha esclamato: “Mi gira la testa”. Con la vittoria di oggi, Daniele ha accumulato un totale di 285.000€ in gettoni d’oro, non essendo la sua prima ghigliottina fortunata quella di stasera.

Ma chi è Daniele, il campione del gioco? TvBlog ha recentemente rivelato alcune informazioni su di lui. Il suo cognome è Alesini, ha 38 anni ed è originario dell’Umbria. Lavora come medico, più precisamente come oncologo. Vive a Foligno, in provincia di Perugia, ma lavora a Roma. Per quanto riguarda la sua vita personale, sappiamo che è sposato e ha tre figli. Con la sua famiglia vive a Roma, la città in cui lavora.

