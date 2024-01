Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese hanno avuto una lite al Grande Fratello durante il tardo pomeriggio di domenica 14 gennaio. I due ex fidanzati hanno sempre mostrato un certo feeling, che però in questi giorni sembra aver subito una battuta d’arresto. I due concorrenti del Grande Fratello si sono ritrovati in giardino in chiacchiere, quando una frase di Varrese ha fatto innervosire Monia.

Massmiliano Varrese ha parlato degli uomini con cui Monia La Ferrera ha avuto delle relazioni mostrando una sorta di gelosia, cosa che ha fatto innervosire la siciliana che è andata a sfogarsi con Rosy e Greta. “Lui vuole altro che io non gli posso dare. Vuole che gli stia più vicino. Dice che ha capito la mia storia e che avrà pazienza, ma non lo dimostra. Si sveglia e si comporta in un’altra maniera”, ha detto la concorrente.

“Perchè non torno al Grande Fratello”. Mirko Brunetti, salta all’ultimo il suo ritorno





Grande Fratello, Monia litiga e chiude con Varrese

“Le parole le porta via il vento, io guardo i comportamenti. Inutile che mi dici una cosa e poi fai altro. Sono un po’ stufa, lui vorrebbe un altro tipo di avvicinamento. Io gli sto vicina da amica, mi metto accanto a lui se prende il sole e parlo, lo ascolto, ma basta così. Io non cambio come sono! Sono cambiata troppe volte per gli altri. Io devo stare con il pensiero che lui è arrabbiato con me perché io non mi avvicino come vuole”, ha detto Monia alle coinquiline, come riporta Biccy.

“Lui sa un quarto di quello che ho passato! È stato un azzardo dargli delle dimostrazioni. Per poi cosa… pentirmene? Così non fa che allontanarmi, accusandomi di non stargli vicino. Sono stanca, te lo giuro, troppo stanca. Io vado lì e chiudo adesso, basta, io voglio chiudere. Non ho più la forza fisica e mentale di affrontare queste cose. – ha detto ancora Monia – Queste cose mi fanno sentire inadeguata”.

Mamma mia Varrese ohhh ma è veramente tossico e che cavolo, Heidi, Bea ed ora il martellamento con Monia ma che si faccia vedere. Lui e Garibaldi due persone pesanti, rancorose bastaaaaaaaaa #grandefratelllo — 🅡🅘🅣🅐 🧸 (@rita_2308) January 14, 2024

Monia parla degli atteggiamenti sbagliati di Varrese

E SUBITO SCATTA LA CENSURA.

Il più protetto, altro che Anita. #GrandeFratello pic.twitter.com/rxE5uGDnH8 — Giulia🌸 (@OpinioniRandom) January 14, 2024

Comunque vi siete persi ieri Monia che diceva che quando è in buona col guru tutti sono carini e gentili con lei mentre quando ci discute non le rivolgono la parola e anzi la guardano male, ma chissà a chi si riferisce eh #grandefratello pic.twitter.com/4QM8WzoMUk — 声 KOE | wallycacca apologist (@koe0712) January 11, 2024

Dopo aver parlato con Greta e Rosy, Monia ha deciso di affrontare Massimiliano Varrese: “Ma anche se fossimo stati fidanzati… se per un giorno non ci sentiamo è una tragedia? Ho finito, basta, non è quello che voglio, chiudo. Io non me lo merito, non mi merito un uomo come te, ok? La giro così almeno ne esci bene. Io e te non possiamo stare insieme e non possiamo avere una relazione. Tu stavi dieci passi avanti rispetto a me e te l’avevo detto. A me non vanno bene i tuoi comportamenti“.

Sui social tanti commenti contro il comportamento di Varrese: “Mamma mia Varrese ohhh ma è veramente tossico e che cavolo, Heidi, Bea ed ora il martellamento con Monia ma che si faccia vedere. Lui e Garibaldi due persone pesanti, rancorose bastaaaaaaaaa”, “In quella casa la donna che dice no alla manipolazione e violenza psicologica del Varrese viene lasciata da sola come Bea Heidi Monia. I concorrenti come Letizia Anita Rosy Fiorda Paolo Giuseppe sono la feccia di tutte le edizioni”, “La pesantezza di Varrese, la pesantezza di Rosy…via scappa Monia a gambe levate da entrambi!!!”.