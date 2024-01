Nathan Falco, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, è sempre più star dei social. A neanche 14 anni può vantare ospitate sul red carpet insieme a star del calibro di Casey Affleck a Jared Leto, fino ad arrivare a Jamie Foxx e Spike Lee e dal 2022 è CEO del Billionaire Bears nft. Dunque, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si candida a essere tra i Chief Executive Officer (Amministratori Delegati) più giovani al mondo.

“Billionaire Bears mira a essere una comunità esclusiva di NFT e un hotspot per affari e connessioni. Gli orsi miliardari ti permettono di accedere a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro!2, si legge nel sito del Billionaire Bears nft di Nathan Falco.

Leggi anche: “Quanto costa la scuola di Nathan Falco”. Elisabetta Gregoraci, prima campanella per il figlio





Nathan Falco oggi, come è cresciuto il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Mamma Elisabetta Gregoraci è orgogliosa del suo piccolo uomo e non perde occasione di pubblicare foto sui social. Da quando il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è nato i riflettori sono sempre stati puntati su di lui e purtroppo ha dovuto fare anche i conti con diversi hater che nel corso di questi anni lo hanno bullizzato a causa del suo peso.

Commenti e insulti a cui il padre Flavio Briatore aveva risposto: “I commenti stupidi sui bambini sono fatti da sfigati rancorosi gelosi che non sono stati capaci di crearsi un lavoro…poveretti”. Ora però Nathan Falco si è preso una bella rivincita, perché dalle ultime foto che ha pubblicato mamma Elisabetta ha subito una trasformazione incredibile. In questi ultimi due anni Nathan è cresciuto tantissimo.

Ormai ha superato la madre in altezza come fanno notare molti fan della conduttrice calabrese: “Mamma mia Eli, ti ha superato“, “Nathan sta diventando bellissimo“, “Ormai è un uomo”. In queste ore Elisabetta Gregoraci ha ripostato come storia sul suo profilo Instagram una foto fatta dal figlio mentre si allena in palestra e ha scritto: “Amore mio, quanto ti amo” ha scritto mostrando a tutti i suoi fan quanto sia diventato bello il figlio.