Tra voci di crisi, scandali e follower in fuga una verità assoluta sui Ferragnez c’è: per loro questo è uno dei momenti più duri. Solo nei giorni durissimi in cui Fedez scoprì la malattia c’era stato un carico emotivo tanto pesante. Alle voci di una rottura imminente tra la coppia aveva risposto il cantante. Commentando uno dei tanti post relativi a questo presunto periodo buio tra loro, aveva scritto: “Mamma mia quante stro*ate che scrivete”.

Parole che dovrebbero scrivere la parola fine sulle speculazioni ma che non convincono il pubblico fino in fondo. Difficile qualcosa uscirà dal bunker di casa Ferragni. Se c’è una cosa che Fedez e Chiara hanno mostrato nel corso degli anni è quello di sapere uscire insieme dalle difficoltà, anche quelle dove la luce non si vede.





Fedez, il rapper starebbe incontrando un momento di difficoltà

Intanto il quotidiano il Giornale ha riportato, citando Novella 2000, che il rapper sarebbe tornato all’ospedale San Raffaele, ma non è chiaro se per accertamenti di routine o per nuovi problemi di salute. Nelle pagine della rivista si legge come: “Mi dicono che è stato visto in questi giorni al San Raffaele, spero sia l’ennesima fake news. Chi gli vuole bene mi dice che è molto, molto depresso. D’altra parte, solo a dicembre diceva: ‘Devo curare la mia salute mentale’”.

Il vespaio di polemiche sollevato ha spinto il direttore Roberto Alessi a fare chiarezza: “Purtroppo leggo su Il Giornale che Fedez avrebbe dei problemi e sarebbe tornato in ospedale e che l’avrei detto io su Novella 2000. Non è vero! Ho scritto che c’è qualcuno che dice che è stato avvistato al San Raffaele e che spero che sia una fake news”.

E ancora: “In tutta questa storia io sono al fianco di Fedez. E, come voi avete visto anche in televisione, io sono molto molto prudente a insinuare giudizi su altre persone soprattutto a me vicine. Quindi, mi raccomando, stiamo attenti alle fake news”.