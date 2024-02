“Una persona l’ha consolata per bene”, Chiara Ferragni: scoop estremo. Proprio così, Davide Maggio lo rivela a Pomeriggio 5. Sembra quindi ufficiale la rottura fra Fedez e l’imprenditrice digitale e cominciano ad uscire i primi retroscena sulla rottura: sul pre e sul post chiaramente. E tra le tante cose che emergono, c’è anche qualche indiscrezione davvero bomba. A lanciare la più grossa, almeno per il momento, è appunto Maggio che da Myrta Merlino racconta: “C’è chi l’ha consolata per bene…”.

In tanti cercando di fare chiarezza e dire cosa stia succedendo, ma sembra evidente e quasi tutti sono d’accordo nell’affermare che lui abbia fatto la prima mossa. Sembra infatti che il rapper avrebbe già trovato un altro appoggio in un appartamento in zona CityLife. A raccontarlo è l’inviato di Pomeriggio 5 Michel Dessì. E proprio durante il collegamento che spunta un’altra clamorosa bomba.





“Una persona l’ha consolata per bene”, Chiara Ferragni

A parlarne è proprio Davide Maggio che, ospite di Pomeriggio 5, ha fatto sapere che la famosa imprenditrice avrebbe “ricevuto ampio supporto dalle persone a lei vicine. Una in particolare”. Davide Maggio dice allora: “Per quel che mi risulta la Ferragni…. come dire, c’è chi l’ha consolata per bene! Ora non essere così indiscreta. Diciamo che delle persone, una in particolare, le è stata molto vicina e l’ha supportata…”.

Chiaramente Myrta Merlino ha voluto vederci chiaro e chiesto al giornalista l’identità di questa persona. La padrona di casa ha quindi detto: “Se sai il nome, dillo anche a noi”. Davide Maggio però ha fatto sapere che un nome c’è ed è clamoroso, ma ha bisogno ancora di qualche prova per poter confermare la notizia. Insomma, sarebbe una di quelle notizie capace di ribaltare il tavolo del gossip italiano ed è meglio andarci coi piedi di piombo.

Poi sempre Davide Maggio ha consigliato all’inviato di Pomeriggio 5, Michel Dessì di spostarsi in zona Piazza della Scala: “Andrei da quelle parti”. Insomma, sembra evidente che qui gatta ci cova e non ci resta che attendere per capire cosa è successo tra i due. Ma la domanda continua a far discutere: c’è già un altro uomo tra le braccia di Chiara Ferragni e nel caso, c’entra qualcosa con la separazione?

