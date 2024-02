“È successo la notte di San Valentino”. Chiara Ferragni e Fedez. Si scopre soltanto adesso. Da giorni non si fa che parlare dei Ferragnez e della, ancora presunta, fine del loro matrimonio. C’è da dire che proprio quella sera, la festa degli innamorati, aveva tranquillizzato un po’ i fan in un primo momento. I due infatti si erano fatti rivedere insieme e sembrava che avessero ritrovato l’armonia. Ma come sempre, noi possiamo sapere ben poco dietro a quello che nasconde una cena o una foto.

A riguardo nessuno ha parlato, né Ferragni né Fedez hanno fornito dettagli specifici sulla situazione, limitandosi a esprimere il desiderio comune di proteggere la loro famiglia e i figli, Leone e Vittoria, da ulteriori voci. Che poi lo sappiamo fin troppo bene, la loro relazioni è sempre stata intervallata da forti tensioni (il documentario ne è stata la prova maestra).





Poi però qualcosa si è rotto e sembra che Fedez avrebbe trascorso notti separate nella camera degli ospiti e con la coppia che viveva di fatto in una separazione domestica. La crisi sembra essersi aggravata negli ultimi tempi, nonostante i tentativi di mantenere un fronte unito di fronte al pubblico. Poi qualcuno ha detto che Fedez ha recentemente espresso il desiderio di trasferirsi negli Stati Uniti, forse per cercare nuove opportunità professionali nel settore musicale, grazie al supporto di un amico manager.

Per molti questa mossa potrebbe rappresentare un tentativo di distanziarsi dalla situazione difficile attuale e di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Ma quello che non sapevamo è che la discussione madre sarebbe scaturita proprio dopo quella sera di San Valentino dove tutti avevano fatto un sospiro di sollievo nel vederli insieme.

Il motivo? Sembra sia emersa la notizia di una violenta discussione avvenuta subito dopo l’evento. Questo episodio si aggiunge a una serie di segnali che indicano una crisi profonda tra i due, culminata con la decisione di Fedez di abbandonare la residenza coniugale e di trasferirsi nell’appartamento dove viveva con una sua ex, ma senza di lei chiaramente.

