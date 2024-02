Chiara Ferragni ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera lo scorso 20 febbraio, prima che venissero rese pubbliche le news relative alla separazione da Fedez. Pubblicata oggi, sabato 24 febbraio, sul proprio profilo Instagram ha rilanciato l’intervista con il quotidiano di via Solferino. “Sono stata zitta per troppo tempo. Ora penso sia importante parlare e spiegare”, ha scritto in una storia.

Quindi, l’influencer ha pubblicato un proprio selfie che la ritrae visibilmente commossa per i feedback: “Io che vi leggo”, è il messaggio abbinato alla sua foto. Nell’intervista ha anche parlato del marito Fedez, tutto questo prima che la notizia della separazione tra lei e il marito uscisse fuori grazie a Dagospia.

“Zitta troppo tempo, adesso parlo io”. Addio Ferragnez, Chiara rompe finalmente il silenzio su Fedez





Chiara Ferragni e Fedez, cosa è successo dopo la notizia della separazione

Durante l’intervista Chiara Ferragni ha detto ancora: “Se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari“. Ma cosa è successo dopo la bomba lanciata da Dagospia?

Ieri Michel Dessì di “Pomeriggio Cinque” ha intercettato Fedez sotto casa di un amico in via Savona, in zona Navigli. Alla domanda se la rottura fosse una messa in scena ha replicato: “Secondo voi gioco sulla pelle dei miei figli? Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento”, ha detto ancora. Alla luce della conferma sull’addio, Fanpage ha chiesto al Reputation Manager Andrea Barchiesi ha chiesto di analizzare la reputazione online di Chiara Ferragni e Fedez dopo la notizia della separazione.

“I Ferragnez sono un brand sin dall’inizio, hanno creato un sistema di comunicazione binario e hanno unito le due parti: si cambiavano un po’ anche i ruoli, interagivano nelle due sfere in modo molto sapiente. Ora questa cosa viene meno, anzi sono tutti e due in difficoltà, soprattutto Fedez. Nei sistema binari c’è credibilità sia come singolo che come coppia: loro facevano le cose da soli, ma comparivano anche insieme”, ha detto.

“Ora c’è un problema di credibilità generale, che va ricostruita, non solo da soli. In quel sistema binario la credibilità della Ferragni era stata seriamente incrinata dalle vicende note, ma anche quella di Fedez in quanto collegato. Con la separazione migliora la situazione di lei e peggiora quella di lui, che sembra quello che l’ha abbandonata: lui è quello che se ne è andato”, ha concluso l’esperto.