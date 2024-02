“Zitta troppo tempo, adesso parlo io”. Addio Ferragnez, Chiara rompe finalmente il silenzio su Fedez

Chiara Ferragni sta vivendo probabilmente il momento più difficile della sua vita. Dopo lo scandalo pandoro si è aggiunta la fine ormai certa del suo matrimonio con Fedez. Ma a proposito della vicenda che le è costata una multa salata dell’Antitrust e un’indagine della magistratura con il presunto reato di truffa aggravata, l’imprenditrice digitale ha deciso di rompere il silenzio. Ma ha parlato anche e soprattutto del rapper.

Chiara Ferragni ha scelto le pagine del Corriere della Sera per raccontare tutto sullo scandalo pandoro e soprattutto su Fedez. Lei ha commentato subito su Instagram, spiegando i motivi che l’hanno spinta adesso a parlare con la stampa: “Sono stata zitta per troppo tempo. Ora penso sia importante parlare e spiegare”. E lo ha fatto davvero.

Chiara Ferragni parla per la prima volta dopo lo scandalo pandoro

Finalmente quindi Chiara Ferragni ha deciso di vuotare il sacco, dopo che lo scandalo pandoro le ha stravolto la vita. Al Corriere ha esordito così: “Sono rimasta completamente scioccata. Ho saputo la notizia dalle agenzie, contemporaneamente a tutti gli italiani. Per due mesi si è parlato di me come se fossi una criminale e incarnassi ogni male di questo Paese. Quando è scoppiato il caso, gli hater non hanno attaccato Balocco. Perché dicevano che ci sono gli operai e le famiglie, ma anche per le mie società lavorano 50 famiglie”.

Prima che uscisse fuori la notizia sulla ormai certa separazione dei Ferragnez, Chiara aveva comunque rivelato giorni fa: “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla”.

E poi ha ritenuto corretto non sbandierare pubblicamente le problematiche private: “Se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari“.