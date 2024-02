Chiara Ferragni e Fedez, la presunta rottura è l’argomento caldo della settimana. Da giorni infatti non si parla che della bomba di gossip lanciata da Dagospia e a partire da quel momento sono emerse indiscrezioni su indiscrezioni. Entrambi chiusi nel silenzio, anche social, nelle ultime ore si è mossa qualcosa. Lui è stato intercettato da un giornalista di Pomeriggio 5 ma non ha proprio confermato: “Dai ragazzi…secondo voi? Anche se fosse vengo a dirlo a voi?”, ha risposto.

E poi, piuttosto infastidito, il rapper ha tagliato corto: “Secondo voi, ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita, con due figli, a voi? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa, ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento, ok?”, ha continuato nonostante l’insistenza del giornalista. Fedez ha detto di accettare il fatto “che le persone fanno illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito mi sembra…”.

Chiara Ferragni, nuovo fidanzato dopo Fedez? Spunta un nome

Anche Chiara Ferragni, a modo suo, ha rotto il silenzio. Dopo che è trapelata la notizia della separazione, è tornata sui social e pubblicato una strana Storia: un selfie in cui oltre al suo volto rilassato appare la scritta “Ciao” e l’emoji di un cuore rosso. Che vorrà dire, si chiedono molti? Ma un’altra domanda che va forte tra i fan è: c’è davvero un nuovo fidanzato? E chi è?

Anche qui nessuna certezza, sia chiaro, ma le voci su una presunta relazione dell’influencer stanno facendo il giro dei social dopo le dichiarazioni rilasciate dal noto giornalista e blogger Davide Maggio durante Pomeriggio Cinque. “Per quel che mi risulta la Ferragni…. come dire, c’è chi l’ha consolata per bene! Diciamo che delle persone, una in particolare, le è stata molto vicina e l’ha supportata”, aveva detto inizialmente.

Poi, pur continuando a non fare nomi, ha aggiunto parlando con l’inviato di Myrta Merlino: “Lì c’è un grande teatro e sappiamo che i Ferragnez sono appassionati di teatro. Ho un altro consiglio: io indagherei su un monastero di benedettine. Io ve le lancio, voi approfondite”. Piazza della Scala, ex monastero di benedettine e passione per gli animali: tutti indizi che, secondo molto utenti, portano al nome di Tomaso Trussardi, l’imprenditore e presidente della omonima casa di moda di famiglia nonché ex di Michelle Hunziker. Sarà davvero lui l’uomo che avrebbe “consolato” l’influencer?