Crisi in casa Ferragnez, cosa è successo veramente. La coppia di coniugi prende le distanze o così sembra: sono giorni che le pagine di gossip non fanno che parlare della presunta rottura al punto da condurre anche Fiorello a dirlo chiaramente davanti alle telecamere di VivaRai2!: “In Italia non ci sono più problemi, PNRR, elezioni, guerre, è finito tutto e si parla soltanto di una cosa, di loro: i Ferragnez. Pensate che questa mattina il Papa alla riunione dei cardinali avrebbe dichiarato: ‘Non hanno più la Fedez’. Ora vai a capire, si parla di teoria del complotto, pare che i Ferragnez non siano mai stati sulla luna”, ha ironizzato Fiorello.

Crisi tra Chiara Ferragnez e Fedez, cosa è successo tra di loro. Stando alle ultime notizie diffuse dal sito Dagospia, sembra che il rapper sarebbe andato via dall’attico di CityLife in cui viveva con moglie e figli domenica dopo una lite epica. A questa notizia si aggiunge anche un altro scoop che avrebbe visto Chiara Ferragni ‘frequentare’ lo studio di un “noto avvocato divorzista di Milano”.

Crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, cosa è successo tra di loro: “Con grande sofferenza”

Dunque che Fedez abbia lasciato l’appartamento, sembra essere la notizia al momento più gettonata. Ma non prima di venire a sapere chi ha preso la decisione, ovvero Chiara Ferragni. Sembra proprio che sia stata l’influencer a giungere a questa decisione. A rivelarlo il settimanale Oggi aggiunge che Chiara abbia preso la decisione “con grande sofferenza”.

Sempre secondo quanto rivelato dal settimanale, la coppia avrebbe anche provato a chiarire i motivi della separazione ma, rivela ancora il giornale, il focus sembra essersi spostato piuttosto su un accordo in merito alla comunicazione della notizia ai fan. E questo proprio per sanare i dubbi a riguardo che continuano ad aleggiare.

Sono ancora tanti i dubbi in merito alla separazione dei due. Sono in molti a domandarsi se il polverone sia stato creato ad hoc da Chiara Ferragni per deviare l’attenzione dalla vicenda giudiziaria che l’avrebbe travolta dopo il caso dello scandalo del Pandoro Balocco. Finchè non saranno i diretti interessati a chiarirlo non si verrà a capo della vicenda.