Crisi dei Ferragnez, il ‘ko’ in diretta. Le pagine di gossip sono ormai colme di indiscrezioni e di notizie in merito alla vita privata e sentimentale di una delle coppie più chiacchierate di sempre. Ovviamente non si poteva che restare incentrati sulle vicende di casa Ferragnez, che dopo la polemica scoppiata intorno al caso dei Pandoro Balocco ha provocato delle ripercussioni sia dal punto di vista professionale che privato della nota influencer milanese.

Fiorello ironizza sul caso delle vicende di casa Ferragnez. Stando alle ultime notizie diffuse dal sito Dagospia, sembra che il rapper sarebbe andato via dall’attico di CityLife in cui viveva con moglie e figli domenica dopo una lite epica. A questa notizia si aggiunge anche un altro scoop che avrebbe visto Chiara Ferragni ‘frequentare’ lo studio di un “noto avvocato divorzista di Milano”.

Fiorello ironizza sul caso delle vicende di casa Ferragnez: risate in studio

Al gossip non c’è mai fine, infatti sarebbe venuto allo scoperto anche il nome della legale, quello di Annamaria Bernardini de Pace che, contattata da Affari Italiani, si sarebbe limitata ad affermare che “rilasciare un commento in questa situazione sarebbe stato poco elegante”.

E adesso sul ‘caso’ dei Ferragnez, sarebbe intervenuto anche Fiorello che ha dunque ammesso senza troppi giri di parole: “In Italia non ci sono più problemi, PNRR, elezioni, guerre, è finito tutto e si parla soltanto di una cosa, di loro: i Ferragnez. Pensate che questa mattina il Papa alla riunione dei cardinali avrebbe dichiarato: ‘Non hanno più la Fedez’. Ora vai a capire, si parla di teoria del complotto, pare che i Ferragnez non siano mai stati sulla luna”, ha ironizzato Fiorello.

E ancora: “Da Fabio Fazio forse scopriremo la verità, sempre che il Codacons non lo impedisca. Signor Codacons, se dovessimo chiudere tutti i programmi che hanno avuto come ospite un indagato, non ne resterebbe più nessuno!”. L’appunto dello showman non poteva che cpncludersi con una risata generale: “Piero Barone se ne va e ha già una liaison… con Chiara Ferragni!”, risate in sturio: “si stanno separando tutti, Totti e Ilary, Ferragni e Fedez. Sapete chi ci resta? Renga e Nek“.