“Dove vive ora lui“. Fedez e Giulia Valentina, la notizia dopo la traumatica separazione. L’ultima scoperta bomba. Proprio così, in queste ore terribili per Chiara Ferragni e il rapper milanese, non si fa altro che parlare dell’ex di Federico. La ragazza, passata in sordina per tanto tempo, ora è tornata alla ribalta ma non è proprio una sconosciuta. Giulia Valentina infatti è una figura di spicco nel mondo dei social, del marketing e del fashion blogging. Recentemente, il suo nome è stato oggetto di discussione a causa delle voci secondo cui Fedez, in crisi con sia moglie, sarebbe tornato nella loro precedente casa.

Questo loft nel cuore di Milano è stato il loro rifugio durante gli anni della loro relazione, un periodo che è terminato con la rottura voluta proprio da Federico Lucia. Da quello che si dice infatti e da come riporta nero su bianco Chi, Fedez avrebbe lasciato il lussuoso appartamento dopo la fine della sua storia con Chiara Ferragni, preferendo tornare nella casa che condivideva con Giulia Valentina e il loro adorato chihuahua di nome Guè.





“Dove vive ora lui”. Fedez e Giulia Valentina, la notizia

Ma chi è Giulia Valentina? Nata in Piemonte nel 1990 da genitori imprenditori, ha costruito una solida base di seguaci su Instagram, contando attualmente quasi un milione di follower. Dopo essersi trasferita a Parigi in giovane età per perfezionare la sua conoscenza della lingua, ha poi conseguito una laurea in economia. La sua ascesa alla ribalta è stata accelerata dal videoclip di Fedez, con il quale ha anche avviato una relazione romantica.

Attualmente, oltre a scrivere per Grazia, Giulia Valentina è anche una conduttrice nota per il programma “Fan Caraoke” ed è stata scelta come volto italiano per l’Eurovision Song Contest. La sua relazione con Fedez è durata tre anni, dal 2013 al 2016, e ha avuto inizio con un incontro casuale fuori dalla discoteca milanese “The Club”. Dopo un periodo di convivenza nel loft di Milano, la loro storia è giunta al termine, con Fedez che ha deciso di prendersi una pausa. Poi è arrivata Chiara Ferragni e il resto è storia.

Eppure Giulia Valentina è coinvolta in una relazione da sette anni. Con chi non si sa: l’influencer infatti ha deciso di separare nettamente la sua vita personale con quella lavorativa: “Non desidero essere un’ombra ingombrante nella vita del mio compagno”, ha detto. Sebbene non abbia figli, Giulia Valentina ama molto gli animali e è solita mostrare affettuosamente i suoi due adorabili chihuahua, Chew e Guè, nei suoi contenuti online.

