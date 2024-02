“Cosa c’è tra loro”. Chiara Ferragni, gossip impazzito: perché tutti parlano di Tomaso Trussardi dopo l’addio a Fedez

Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, la voce ‘bomba’. Il presunto addio tra l’influencer milanese e Fedez è certamente uno degli argomenti più chiacchierati degli ultimi giorni. Il polverone mediatico si è ormai sollevato nonostante Fedez abbia affermato davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque con toni secchi e decisi: “Dai ragazzi…secondo voi? Anche se fosse vengo a dirlo a voi?”.

La voce ‘bomba’ su Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, cosa c’è dietro al gossip. Crisi nera in casa Ferragnez che sembra essere stata confermata anche da fonti molto vicine a Fedez che attesterebbe una situazione delicata tra i due già da diverso tempo. Ma in attesa che siano i diretti interessati a intervenire sulla questione sentimentale, il gossip non può che affollarsi di notizie curiose.

Leggi anche: “Gli amici di Fedez hanno parlato”. Addio Ferragnez, così le cose cambiano: l’ultima notizia è grossa





La voce ‘bomba’ su Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, cosa c’è dietro al gossip

Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi: cosa ne pensate? Facciamo un piccolo salto indietro nel tempo e arriviamo al 2022, quando il noto imprenditore e Michelle Hunziker hanno annunciato la separazione. All’epoca una delle voci più diffuse riguardò proprio la figura di Chiara Ferragni. Sul settimanale Oggi Alberto Dandolo scriveva: “Sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si è avvicinato negli ultimi tempi all’amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato”.

La notizia ovviamente rimbalzò in molte altre riviste e siti di settore, tra cui Dagospia che puntualizzò la sintonia tra i due amici e anche un velo di gelosia in Fedez in merito al rapporto di affetto tra la moglie e l’imprenditore. “L’amore della mia vita Fedez ha bisogno di un sostegno extra in questi giorni. Ti amo più che mai amore mio e starai bene presto, sempre circondato dall’amore di tutta la famiglia”, ha replicato Chiara Ferragni all’epoca proprio per mettere a tacere le voci.

E oggi alla luce sulla presunta rottura tra Chiara e Fedez, il cassetto dei ricordi si riapre al punto da muovere molti a parlare già di un nuovo amore nella vita della nota influencer. E indovinato? I primi sospetti cadono nuovamente sul nome di Tomaso. Ovviamente in casi simili, i pettegolezzi cadono giù a cascata, ma molti si sono già attivati per indagare meglio in merito alla questione.