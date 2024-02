“Gli amici di Fedez hanno parlato”. Addio Ferragnez, così le cose cambiano: l’ultima notizia è grossa

Chiara Ferragni e Fedez, nuovi dettagli sull’addio. La coppia è scoppiata davvero? Stando alle notizie che circolano ormai da ore, sembra proprio che i due siano arrivati ai ferri corti. C’è chi vocifera che la crisi sia sopraggiunta in seguito allo scandalo dei Pandoro Balocco, chi invece la lascia risalire a qualche tempo prima: adesso nuove indiscrezioni potrebbero confermare che l’amore tra Chiara e Fedez sia finito molto prima che le notizie in merito alla questione venissero alla luce.

Nuove indiscrezioni sulla rottura di coppia tra Chiara Ferragni e Fedez. Il matrimonio è giunto davvero al capolinea? Nelle ultime ore i fan non possono che domandarsi se l’addio tra due sia reale o meno. “Dai ragazzi…secondo voi? Anche se fosse vengo a dirlo a voi?”, ha detto Fedez davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque.

Nuove indiscrezioni sulla rottura di coppia tra Chiara Ferragni e Fedez: cosa hanno riferito le fonti vicine al rapper

“Secondo voi, ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita, con due figli, a voi? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa, ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento, ok?”, ha aggiunto il rapper sollecitato ulteriormente dal giornalista. La situazione sembra essere un nodo sempre più difficile da sbrogliare.

Nelle ultime ore sul settimanale Chi la notizia che fonti vicine a Fedez avrebbero dichiarato che il matrimonio tra i due sia finito già da diverso tempo e che Fedez sarebbe “amareggiato ma sereno”. Stando alle indiscrezioni trapelate, la preoccupazione dei due sarebbe quella di raggiungere una separazione civile soprattutto per amore dei due figli Leone e Vittoria.

”Era finita da tempo, ora la mia unica preoccupazione è tutelare i nostri figli”, recita il post su Instagram della testata giornalistica, riprendendo quanto affermato dalle fonti. “Il loro legame affettivo sarebbe finito da tempo e la coppia vive da domenica separata“, si legge ancora in contenuto al post. E colpo di scena: Fedez sarà presente alla sfilata di Donatella Versace a Milano. “Donatella è un’amica che mi è rimasta vicino in questo periodo”, ha detto a tal proposito il rapper.