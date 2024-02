Fedez e Chiara Ferragni, il duro affondo della conduttrice. I toni non possono sempre essere quelli scherzosi e ironici di Fiorello: la vicenda di coppia sta riempendo le pagine di gossip e anche i volti vip del mondo dello spettacolo e della televisione non possono che manifestare la propria opinione a riguardo. Dopo la battuta ironica di Rosario Fiorello davanti alle telecamere di VivaRai2!, adesso anche Myrta Merlino decide di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Il duro affondo di Myrta Merlino sulla separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Cosa aggiungere di più? La notizia dell’addio di coppia sta raggiungendo un audience pari a quello raggiunto da Belen e Stefano De Martino negli ultimi mesi. Anche in casa Ferragnez sembra si stia respirando aria di crisi nera, ma su questo i fan attendono di ricevere una conferma da parte dei diretti interessati.

Il duro affondo di Myrta Merlino sulla separazione tra Fedez e Chiara Ferragni: “Si è giocato la famiglia”

Il silenzio regna da padrone tra Chiara e Fedez ma lo stesso non può dirsi per alcuni volti noti al mondo dello spettacolo e della televisione che si ritrovano a commentare come molti fan le turbolente vicende che stanno continuando a travolgere i Ferragnez. Myrta Merlino, ad esempio, ha deciso di qualche sassolino dalle scarpe, commentando la notizia della presunta separazione tra i due con toni pungenti.

Ed è così che la conduttrice di Pomeriggio 5 ha fatto capolino su X con un post mirato a commentare le ultime vicende riguardo la vita sentimentale del rapper, con cui ha avuto diversi diverbi, e la moglie (o meglio dire ‘ex’ moglie?!). “Da un litigio all’altro, si è giocato la famiglia”, ha commentato pubblicamente. E per chi se le fosse perse, queste le parole di Myrta Merlino proferite davanti alle telecamere di Pomeriggio 5: “Lo voglio dire a Fedez”, ha esordito la conduttrice, volendo commentare apertamente le motivazioni per cui alcuni paparazzi si sono trovati sotto casa del rapper pronti a cogliere ogni minimo dettaglio della vicenda.

“Con tutto il rispetto enorme che porto per lui, che quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, purtroppo, i mass media sono nella buona e nella cattiva sorte Quindi oggi sì, devo dirti la verità, è una notizia che Chiara Ferragni sia stata indagata per truffa aggravata, una grande notizia perché Chiara Ferragni è una potenza sia dal punto di vista delle opinioni che dal punto di vista del budget, visto che parliamo di un impero da 40 milioni di euro”.