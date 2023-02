Chiara Ferragni e Fedez, si parla di ‘crisi nera’. Stavolta a parlare della situazione tra l’influencer e il marito è Cosmopolitan che analizza quello che sta avvenendo. Fin dal primo scatto insieme comparso su Instagram, nell’ottobre del 2016 quando lui volò a Parigi per raggiungere lei alla settimana della moda, non era mai successo che passasse così tanto tempo senza che i due si mostrassero insieme sui social. Tutto è cominciato, come ben sapete, con il bacio tra Rosa Chemical e Fedez al Festival di Sanremo.

Si è parlato poi della ‘sovraesposizione’ di Fedez che con il suo comportamento avrebbe tolto spazio alla moglie Chiara Ferragni. Dal freestyle polemico al bacio il rapper è stato protagonista della manifestazione e secondo qualcuno, come Selvaggia Lucarelli, avrebbe finito per danneggiare pure Chiara. Ora il magazine ripercorre quello che è successo in queste concitate settimane e scrive: “Qualcosa deve essere successo in casa Lucia-Ferragni. Ed è chiaro a tutti che non è una questione di gelosia di Chiara, ma un discorso più complesso di rispetto, di sapersi fare da parte, di essere una comparsa e non sempre il protagonista”.

Le ultime ‘mosse social’ di Chiara e Fedez

Continuano a non arrivare gesti ‘distensivi’ o foto insieme come ai vecchi tempi. Fedez è intervenuto sui social per attaccare Mario Giordano e una giornalista di Fuori dal Coro per una presunta inchiesta sul suo orientamento sessuale. Chiara Ferragni, invece, pubblica foto con i figli, le sorelle, le amiche, insomma tutti, tranne che con il marito.

Intanto, però, se sui social la situazione fa pensare ad un momento non limpidissimo tra i due, nella vita reale risultano diversi avvistamenti insieme. Chiara Ferragni e Fedez sono stati visti insieme al ristorante di Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi sul lago d’Orta. Inoltre l’influencer è tornata ad indossare la fede dopo che quest’ultima era scomparsa facendo gridare i fan alla crisi nera…

Dunque come stanno realmente le cose? È davvero crisi nera tra Chiara Ferragni e Fedez? Difficile dirlo con certezza, certo rivedendo le immagini della reazione dell’influencer di fronte a quello che aveva poco prima combinato il marito e poi tutti questi indizi social fanno pensare. Ma c’è anche un’altra ipotesi? Se fosse tutta una strategia per continuare a far parlare di sé – come effettivamente sta avvenendo – in attesa della seconda serie “The Ferragnez”? Ah, chi può dirlo?!

