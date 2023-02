Chiara Ferragni, il gesto sotto gli occhi di tutti. Se da un lato Sanremo 2023 è stata un’esperienza entusiasmante, dall’altro si potrebbe anche azzardare a definirla un’impresa ‘difficile’. La nota influencer milanese, moglie di Fedez e mamma di Leone e Vittoria è stata notevolemente apprezzata da tutti nel ruolo di co-conduttrice della prima e ultima serata del Festival, ma purtroppo i frutti raccolti alla fine non sono stati tutti ‘dolci’.

Il gesto di Chiara Ferragni dopo le voci sulla crisi di coppia. Negli ultimi giorni le colonne di gossip davano la coppia per ‘spacciata’. Aria di una rottura definitiva e lontananza sia fisica che virtuale: i Ferragnez fino a qualche ora fa rischiavano di non essere più una coppia. Questo stando appunto alle indiscrezioni raccolte da quando i fatti avvenuti sul palcoscenico di Sanremo 2023 hanno recato anche una marea di dure conseguenze.

Il gesto di Chiara Ferragni dopo le voci sulla crisi di coppia: “Aiuto!”

Ferragnez in crisi? Stando alle ultimissime novità che riguardano la coppia, pare che sia in corso un momento di riapapcificazione. Indizi sparsi sui social, da quando in tarda notte Fedez ha pubblicato un post con una dedica alla moglie che recitava “io la tua calamita, tu la mia”. Un messaggio poi rimosso pochi secondi dopo ma che i fan hanno visualizzato e commentato con una cascata di cuori. E Chiara Ferragni dal canto suo ha reso noto uno scatto che lascerebbe presumere che si, pace fatta con il marito.

Dopo una settimana abbondante in cui Fedez non appariva più in alcun post social della moglie, ecco che il gesto di Chiara fa tornare di colpo il sereno su casa Ferragni. Fedez riappare nelle storie della nota influencer, seppur indirettamente. Nello specifico infatti trattasi di un video di due maschere ripreso al Carnevale di Viareggio con le sembianze dei Ferragnez. Chiara ha postato le immagini con tanto di didascalia: “Aiuto”.

In casa Ferragnez si continua a respirare aria di tensione, ma forse la riflessione sta portando a buoni risultati. Qualche distanza da superare e anche qualche altra polemica da mettere a tacere: tutto questo potrebbe continuare a richiedere ancora tante energie, ma i fan non smettono di sperare. Tutti hanno ancora in mente la dedica di Fedez fatta alla moglie in occasione del 5° anniversario di nozze: “5 anni fa all’Arena di Verona ti ho chiesto di sposarmi e ora eccoci qua, consapevoli che qualsiasi cosa accada saremo sempre uno accanto all’altro e nulla potrà più farci paura. Ti amo”. E questo è proprio il momento di restare più uniti che mai.