Grande novità per Checco Zalone. Il popolare comico pugliese, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, ha raggiunto un successo stratosferico negli ultimi anni. I suoi cinque film hanno incassato in tutto ben 220 milioni di euro e 4 di questi sono nella lista dei 10 film con maggiori incassi in Italia. Sulla sua carriera sappiamo praticamente tutto, dagli inizi a Telenorba e poi a Zelig passando al suo primo lavoro cinematografico “Cado dalle nubi“.

Tuttavia sulla sua vita sentimentale sappiamo molto poco. Fino a poco tempo fa si conosceva il nome della sua compagna, Mariangela Eboli. I due stanno insieme da oltre 15 anni e hanno avuto due figlie, Gaia e Greta. Tuttavia non hanno mai fatto il grande passo. E a questo punto appare difficile che ciò accada, perché adesso si parla di una nuova fidanzata per l’artista. E che fidanzata!

Checco Zalone ha una nuova fidanzata: lei è famosissima

A lanciare l’indiscrezione bomba è stato il sito di Fabrizio Corona DillingerNews che fa sapere: “Per l’attore Checco Zalone sembra che ci siano delle importanti novità non tanto da un punto di vista della carriera, quanto, piuttosto, nel nome dell’amore“. La voce nasce dalla decisione del comico di comprare due case, una a Bari nel palazzo in cui abitava prima e l’altra a Roma.

“Sappiamo con certezza – leggiamo – che Zalone è residente in Puglia, per l’esattezza a Bari e che ha due figlie con quella che ad oggi possiamo chiamare ex compagna, perché non si è mai voluto sposare. Sembra che lo showman abbia comprato un’altra casa a Bari nello stesso palazzo in cui abita la sua famiglia, proprio per poter mantenere la sua privacy e un certo distacco, senza stare lontano dal suo grande amore, ovvero le sue bambine”.

Poi arriva la bomba: “L’altra novità è che Checco Zalone ha comprato una casa a Roma […] perché il cuore dell’uomo che da anni fa ridere l’Italia intera è occupato, udite udite, dall’imitatrice più in auge che ci sia in Italia in questo momento: Virginia Raffaele. È un amore che hanno tentato di tenere nascosto, ma sappiamo che, ogni qualvolta lui venga a Roma, e questo accade molto spesso, si vedono e consumano il loro sentimento sempre più vivace”. E nonostante gli sforzi dell’artista di mantenere il massimo riserbo sulla propria vita privata stavolta la notizia è diventata di dominio pubblico.

