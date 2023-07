“Neanche le mutande mi hanno lasciato”. Checco Zalone derubato, cosa è successo poco prima di salire sul palco

Checco Zalone, l’imprevisto mette tutti in allarme. Il comico pugliese non perde occasione di incantare il pubblico di fan a suon di battute ironiche e sottili che caratterizzano da sempre il suo repertorio. Ogni esibizione sul palco si rivela sempre un’occasione per sorprendere i fan, anche quando di mezzo capitano imprevisti non del tutto piacevoli. Prima dello show davanti alla platea di Padova, il comico è stato vittima di un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ed è Checco in persona a raccontare lo spiacevole episodio, prendendolo come sempre con la giusta dose di ironia.

Checco Zalone derubato. L’episodio spiacevole è accaduto prima che il comico salisse sul palcoscenico di Piazzola sul Brenta. A raccontarlo proprio lui in persona che ha dunque esordito davanti al pubblico dello spettacolo attesissimo dal titolo Amore+Iva. Parole atte a sdrammatizzare l’episodio che però ha un retrogusto dolceamaro.

Checco Zalone derubato. Il racconto prima dell’esibizione sul palcoscenico a Padova

“Volevo ringraziare per l’accoglienza. Ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto. Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando”, ha raccontato Checco Zalone non appena salito sul palcoscenico. Il comico pugliese, riporta Tg Nord Est, è stato derubato di valigie contenenti tutti i suoi effetti personali, gli abiti di scena e l’occorrente da viaggio.

Ma al di là dell’imprevisto, lo show poi ha proseguito come di consueto deliziando il pubblico presente e pronto ad applaudire per due divertentissime ore di sketch, imitazioni e canzoni. D’altronde non ci si poteva aspettare di meno per uno spettacolo dal titolo decisamente loquace e stuzzicante, apportunatamente spiegato per filo e per segno.

“Un titolo che andrebbe spiegato ma come faccio a far capire in Veneto cos’è l’Iva. Lo sapete cos’è? Vedete, non lo so quasi nessuno. Ora ve lo spiego cos’è, mi spiace per cardiologi, architetti e tutti quei professionisti che lavorando nel privato ne ignoravano l’esistenza”, ha detto il comico in apertura del suo spettacolo di successo.