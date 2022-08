Impossibile dimenticare il film di Checco Zalone, Sole a catinelle e soprattutto il bambino Nicolò, che interpretava suo figlio. Sono passati ben 9 anni dall’uscita nel grande schermo di questa bellissima pellicola, ma tutti si sono chiesti com’è diventato oggi l’attore. Lui si chiama Robert Dancs e il cambiamento è ovviamente impressionante. Non è più un bimbo, ma un ragazzo e le sue foto trovate sul suo profilo Instagram sono pazzesche. Per il pubblico quasi uno ‘choc’ vederlo in quel modo.

Ebbene sì, il tempo passa velocemente e nessuno forse avrà pensato sempre come potesse essere cambiato il protagonista del film di Checco Zalone Sole a catinelle. Nicolò è ormai grande, infatti com’è diventato Robert Dancs è assurdo. Ovviamente in senso estremamente positivo perché è considerato da molti un bellissimo ragazzo e anche in grandissima forma fisica. Andiamo a scoprire insieme quanti anni ha oggi e quali sono le foto che stanno diventando virali sui social.





Checco Zalone, Sole a catinelle e il piccolo Nicolò: com’è diventato Robert Dancs

Uno stravolgimento totale quello del bambino del film di Checco Zalone, Sole a catinelle. Il ‘figlio’ Nicolò dell’attore è un’altra persona e infatti quando tutti hanno visto com’è diventato Robert Dancs sono rimasti a bocca spalancata. Su Instagram è possibile osservare alcune sue immagini, che raffigurano la sua totale bellezza. E sui social network ovviamente le immagini legate al ragazzo sono spopolare e anche lui sicuramente avrà apprezzato questa nuova notorietà, uscita fuori all’improvviso.

Robert Dancs è un bellissimo ragazzo di 20 anni e ha moltissimi seguaci sui social. Infatti, sfiora quasi i 30mila follower. Come è possibile leggere dalla scheda biografica di Novella 2000, il Nicolò di Sole a catinelle è nato il 2 giugno del 2002 a Sarnico, in provincia di Bergamo, e lavora come attore e modello. Il suo segno zodiacale è Gemelli e pare non abbia tatuaggi sul suo corpo. Non è possibile sapere di più invece sulla sua vita sentimentale, infatti non sappiamo se abbia o meno una fidanzata.

Si sa inoltre che Robert Dancs è originario della Romania e in più circostanze ha fatto rientro nella madrepatria per stare vicino ai suoi familiari più stretti. Ama moltissimo il calcio, infatti segue con passione la Juventus, ma anche altri sport come nuoto, equitazione e tennis. Inoltre, ha una cultura immensa e riesce a parlare benissimo l’italiano, il rumeno, il francese e l’inglese. Ha una conoscenza pure del dialetto di Bergamo.

“Vergognoso, che delusione”. Bufera su Checco Zalone a Sanremo, social infuocati: “Non doveva farlo”