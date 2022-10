Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sottoposti a un breve “interrogatorio” da parte delle Iene. Sono stati protagonisti insieme ad altre coppie come i nonni influencer Faustino e Maria, Alessandro Cecchi Paone e il suo nuovo compagno Simone e gli influencer Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di un servizio di Stefano Corti e hanno risposto a un test intimo. Infatti si parte da una delle notizie che maggiormente ha fatto scalpore nel mondo del gossip.

Si tratta del matrimonio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez: hanno anche firmato un contratto prematrimoniale in cui dovevano far sesso per quattro volte a settimana. Secondo alcuni quotidiani internazionali il motivo della richiesta sarebbe quello di evitare infedeltà e cali del desiderio. Una clausola molto simile a quella che aveva richiesto sempre J.Lo nel primo contratto prematrimoniale stilato con Affleck. I due, già fidanzati fra il 2002 e il 2004, avrebbero dovuto sposarsi anche in quell’occasione, ma poi la relazione naufragò.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser raccontano la loro intimità

Tornando al servizio delle Iene, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno risposto alle domande intime di Simone Corti. E hanno fatto delle rivelazioni interessanti: la sorella di Belen e il fidanzato, insieme da cinque anni, hanno confessato di aver “fatto sesso anche nel camerino di Mattino 5”. Chechu e Nacho raccontano il loro rapporto tra le lenzuola. “Cosa penso di Afffleck e J.Lo e del contratto? Ci sta perché poi quando ti sposi non hai più voglia di fare niente…”, dice l’argentina e parlando di lei, ammette: “Sono una rompico***i”. Ignazio Moser svela: “Cosa mi eccita più di Ceci? Il fondoschiena, quella parte che sta appena sopra il c**o”.

Entrambi tra una cena romantica e sesso tutta la notte, preferiscono la prima. “Anche perché sesso tutta la notte, è un lavoro”, sottolinea Cecilia Rodriguez. Afferma che non tradirebbe mai il suo partner, ma Ignazio Moser non le crede: “Bugiarda! Ha visto Brad Pitt ed era lì che si scioglieva”. L’iniziativa la prende il ragazzo. “L’ultima volta l’abbiamo fatto qualche giorno fa. Di solito facciamo sesso due volte la settimana”, fa sapere Cecilia. Sul posto più strano dove l’hanno fatto i due concordano: “Nel camerino di Mattino 5”. “Sì all’inizio, vedi? Adesso non più”, aggiunge la ragazza ridendo. Sulla durata del rapporto dice: “Non so cosa rispondere”.

È capitato che si siano masturbati da quando stanno insieme. Poi i due parlano della posizione preferita e non hanno dubbi: “Quella che piace al lupo. La pecorella”. Cecilia Rodriguez si rabbuia un po’ quando le si chiede se il fidanzato abbia fatto ‘cilecca’ qualche volta: “Purtroppo sì e mi sono messa a piangere”. “Mi diceva: ‘Non ti piaccio più’. Mi sono sentito una pressione addosso…!”, le fa eco Ignazio Moser. I due non fingono l’orgasmo. “Se non arriva, ti faccio lavorare finché non arriva”, precisa la modella. E confessa: “Quanto è lungo il suo gingillo? Dipende dal momento, ci sono diverse misure: è magico!”. Alla fine Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser firmano il contratto in cui si impegnano l’una con l’altro.