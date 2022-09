Cecilia Rodriguez ha entusiasmato tutti i suoi fan nelle scorse con un annuncio molto importante. Ha dovuto aspettare un po’ di tempo perché ovviamente mancava ancora l’ufficialità, ma una volta ottenuta non si è contenuta e ha riferito tutti i dettagli in modo pubblico. Non ha nemmeno nascosto la sua grandissima soddisfazione per un obiettivo che stava sicuramente inseguendo da diverso tempo. Ora ce l’ha fatta ed è tempo solo di festeggiare e di prendersi tutti i complimenti che merita.

Di Cecilia Rodriguez non si è parlato unicamente di questo annuncio top. Negli ultimi giorni è uscito fuori un retroscena sul rapporto con la madre del suo compagno Ignazio Moser. Avrebbe qualche problema con la suocera, infatti secondo il settimanale DiPiù, che cita fonti vicine alla famiglia, la signora Merz, donna molto riservata, non avrebbe mai accettato l’ingresso del figlio nel mondo dello spettacolo. Pare addirittura che: “Quando Ignazio è entrato al Grande Fratello Vip Moser e la moglie hanno iniziato a litigare”.





Cecilia Rodriguez, annuncio top: “Brand ambassador gioielli Rosato”

Una comunicazione bomba quella di Cecilia Rodriguez, che ha utilizzato il suo profilo Instagram ufficiale per un annuncio bellissimo e che rappresenta una nuova svolta per lei a livello professionale. Dopo le meritate vacanze estive, la giovane è riuscita a sottoscrivere un accordo importante e sarà protagonista nei prossimi mesi. Ha subito precisato di essere entusiasta di cominciare questa nuova avventura.

Cecilia Rodriguez ha scritto: “Finalmente posso dirvelo! Sono felicissima di essere la nuova brand ambassador dei gioielli Rosato! Un’immensa gioia”. E la pagina ufficiale dei gioielli Rosato ha subito risposto con un cuore e un emoticon con gli occhi innamorati. Altri follower hanno aggiunto: “Bravissima e bellissima Cecilia, meriti tutti i traguardi raggiunti”, “Complimenti, sei la numero uno”, “Meravigliosa”, “Meriti tutta la felicità possibile”, “Complimenti davvero dolce Chechu, sono veramente molto felice per te”.

La sorella Belen Rodriguez si è invece infuriata, nel corso di un evento organizzato dal Corriere della Sera, sul tema del bullismo social: “Ci sono ragazzine che si sono tolte addirittura la vita per un messaggio. L’insulto non è la sconfitta di nessuno, ma l’inizio della mia forza se lo uso bene. Dovrebbero tutti farsi un giro di giostra nelle situazioni, nessuno può giudicare se non sta dentro le scarpe di quel qualcuno”.

