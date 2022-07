“Tutti ora sanno”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, retroscena pesante sulla famiglia di lui

Cecilia Rodriguez e il rapporto con la mamma di Ignazio Moser. Negli ultimi giorni si è parlato molto della coppia conosciutasi al Grande Fratello Vip e pure dei genitori di Ignazio. Questi ultimi, l’ex ciclista Francesco e Carla Merz, hanno divorziato. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma in realtà i due erano separati già da quattro anni. In ogni caso fa sempre scalpore quanto un matrimonio finisce, soprattutto quando è durato ben 40 anni.

Poco dopo i riflettori si sono accesi sulla storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. C’è chi ha avanzato voci su una possibile crisi. Dal 2017 i due non si sono mai lasciati e quando sono uscite le indiscrezioni su un paventato momento difficile la sorella di Belen ha fatto sapere: “Sono orgogliosa di come siamo cresciuti insieme. Per me non c’è cosa più bella di questa”. Poi ha aggiunto: “Sono in crisi con questo mondo dove la gente finge di essere chi non è”. Insomma nessun problema con Ignazio.





Cecilia Rodriguez in rotta con la mamma di Ignazio: i motivi

Qualche problema, invece, Cecilia Rodriguez pare averlo con la mamma di Ignazio Moser. Secondo quanto riporta il settimanale DiPiù, che cita fonti vicine alla famiglia, la signora Merz, donna molto riservata, non avrebbe mai accettato l’ingresso del figlio nel mondo dello spettacolo. Pare addirittura che: “Quando Ignazio è entrato al Grande Fratello Vip Moser e la moglie hanno iniziato a litigare”.

Carla Merz non avrebbe mai mandato giù la storia tra il terzogenito Ignazio e Cecilia Rodriguez. Una storia nata a seguito di un tradimento, visto che l’influencer a quel tempo stava con Francesco Monte. L’inizio della relazione con Ignazio Moser fece parecchio scalpore e la cosa non sarebbe stata affatto gradita dall’ex signora Moser. Ma ci sono anche ragioni che spiegano come mai il rapporto tra Cecilia e la mamma di Ignazio non sia dei migliori.

A creare dei malumori sarebbe anche la presenza nella loro casa di tutta la famiglia Rodriguez. Sembra che alla mamma di Ignazio non sia mai piaciuta Belen. Inoltre Carla Merz non si è mai fatta fotografare insieme con la nuora. Effettivamente non esistono foto di Cecilia con la suocera. Insomma quello disegnato non è proprio il ritratto della famiglia felice. Si tratta, ovviamente di indiscrezioni non confermate dai diretti interessati. E chissà che Cecilia non decida di alzare la voce anche in questa occasione.

“Dobbiamo accettare chi siamo”. Cecilia Rodriguez, ora parla sulle voci di crisi con Ignazio Moser