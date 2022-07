“Ci siamo allontanati”. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, lui spiega tutto: “Ora nessun dubbio”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la verità sui progetti di coppia. Un bilancio più che naturale all’indomani dei 30 anni compiuti. L’ex ciclista e la modella argentina andrebbero dritti e spediti verso il traguardo che segnerà ben 5 lunghi anni di relazione. E in attesa che arrivi quel giorno di ottobre, Ignazio Moser decide di rivelare qualche dettaglio in più nel corso di un’intervista per il settimanale Chi.

Ignazio Moser, la verità su Cecilia Rodriguez: “Lo vogliamo entrambi”

Giorno dopo giorno, ben 6 milioni di follower hanno modo di essere resi partecipi della loro vita quotidiana, sia sotto il punto di vista professionale che privato. Due profili Instagram, quelli di Ignazio Moser e di Cecilia Rodriguez, sempre colmi di dettagli interessanti e messaggi di condivisione e amore. E tutto questo sembra portare verso orizzonti più che allettanti. (Ignazio Moser e Cecilia rompono il silenzio sul presunto tradimento).

La verità di Ignazio Moser sul rapporto con Cecilia Rodriguez non tarda ad arrivare nel corso dell’intervista per il settimanale Chi: “A ottobre saranno cinque anni che stiamo insieme, abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore, è sufficientemente solido per fare questo passo”.

Mettere su famiglia? Un’ipotesi che potrebbe diventare una certezza: “La vogliamo entrambi, il prossimo traguardo è sicuramente quello“, rivela ancora Ignazio Moser che ha detto la sua anche sulla rottura tra Ilary e Francesco Totti: “Prendere una decisione così dopo quasi 20 anni di matrimonio e tre figli non sarà stato facile, ma avranno avuto le loro buone ragioni”, conclude Ignazio.

