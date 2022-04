Su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono uscite voci davvero molto brutte nelle ultime ore e si attendevano eventuali repliche da parte dei diretti interessati. Cosa che è prontamente avvenuta e che ha fatto comprendere in un certo senso qualcosa in più. Entrambi sono stati ospitati, seppur in videocollegamento, nella trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone. E sono arrivate affermazioni molto importanti sia dallo sportivo che dalla modella.

Di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ne aveva parlato Alessandro Rosica: “Ignazio ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta. Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli. Ho tutto documentato. Ignazio Moser chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò. A questo punto inizierà un inevitabile crisi?”. E poi Gabriele Parpiglia: “Infatti non è la prima volta… yes”.





Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser parlano dopo le voci di tradimento

A proposito delle brutte indiscrezioni riguardanti possibili tradimenti di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez, la conduttrice ha esclamato: “Inutili pettegolezzi”. Mentre poi i due protagonisti della vicenda non hanno nominato direttamente l’argomento, ma hanno affermato cose importanti. Lui si è anche soffermato sul fratello e sul papà della partner, Jeremias e Gustavo, che si trovano a ‘L’Isola dei Famosi’: “I commenti sui social sono stati crudeli, è un po’ come in bici quando c’è qualcosa bisogna incassare le critiche e farne tesoro”.

Ignazio Moser ha quindi esclamato, riferendosi implicitamente molto probabilmente alle voci di tradimento: “È un po’ un prezzo da pagare, ma noi possiamo ritenerci fortunati per la vita che facciamo. Abbiamo la possibilità di viaggiare e conoscere persone, però il prezzo da pagare è che sei sovrapposto mediaticamente e ognuno può parlare di te ed esprimere il suo giudizio”. Mentre Cecilia Rodriguez ha aggiunto: “La cattiveria alla fine arriva”. Vedremo se vorranno dire di più in futuro.

Invece in precedenza Cecilia Rodriguez aveva parlato così di Jeremias e del suo papà: “Mormora, la gente mormora. Falla tacere praticando l’allegria. Sono lì con voi, in ogni passo che fate, siete veri e ne vado fiera di questo. Vi amo, non vedo l’ora di abbracciarvi”. Parole di grande conforto per Jeremias e Gustavo, anche se loro ovviamente non hanno avuto l’opportunità di leggerle.

