“Ha tradito Cecilia con lei”. Vip, sposata e con figli: scoppia la bomba su Ignazio Moser

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono conosciuti dentro la casa del Grande Fratello e non si sono più lasciati. Tanti alti e pochi bassi per questa coppia che, due mesi fa esatti, ha deciso di unirsi anche dal punto di vista imprenditoriale. “Per San Valentino fai la cosa giusta, porta la tua fidanzata dal notaio”, aveva scritto Ignazio, immediatamente ripreso dalla sua fidanzata. “Siamo dal notaio, siamo qui perché stiamo per firmare un nuovo progetto”.



“Chiamiamolo così, quindi appena vi potrò raccontare vi racconterò perché è una cosa pazzesca. Ma tempo al tempo perché ci vuole appunto un po’ di tempo. Vi mando un bacio, ciao a tutti e buon San Valentino. Amiamoci tanto”. Nel mese di febbraio Ignazio Moser aveva ufficializzato il lancio di alcuno suoi capi di abbigliamento. Al momento sono solo jeans maschili, sei capi, acquistabili online. Vedremo se Chechu darà il suo tocco per capi dedicati alle donne”.





Ignazio Moser, la bomba di Alessandro Rosica



Un amore quello tra Ignazio Moser e Cecilia che sembrerebbe a prova di bomba. Ma così non è secondo Alessandro Rosica, esperto di gossip che nel pomeriggio di ieri, 14 aprile, ha sganciato una vera e proprio bomba. “Ignazio ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta”.



E ancora: “Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli. Ho tutto documentato. Ignazio Moser chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò. A questo punto inizierà un inevitabile crisi?”. A dare ulteriore spinta al gossip anche Gabriele Parpiglia, autore televisivo, giornalista di Chi Magazine nonché amico di Alfonso Signorini.



In particolare Parpiglia ha commentato così: “Infatti non è la prima volta… yes”. Da Ignazio e Cecilia Rodriguez nessun commento se non una foto insieme che sembra chiudere la porta ad ogni gossip. Il silenzio della coppia ha spinto Rosica a commentare nuovamente: “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”.

“È una cosa pazzesca”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’annuncio boom e le firme