“È una cosa pazzesca”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’annuncio boom e le firme

Notizia meravigliosa per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Entrambi hanno pubblicato foto e video sui rispettivi profili Instagram, dove hanno annunciato un imminente grandiosa novità. I fan sono già impazziti e sono in trepidante attesa. Certo, loro stanno facendo di tutto per tenere alta l’attenzione dei follower, che stanno chiedendo a gran voce sempre maggiori informazioni. E molto presto assisteremo dunque a un qualcosa di straordinario, come promesso dalla sorella di Belen.

Solamente alcuni giorni fa Ignazio Moser è praticamente diventato uno stilista e ha voluto disegnare la sua prima collezione di jeans. Nelle sue dichiarazioni social, la dolce metà di Cecilia Rodriguez ha aggiunto: “Al momento sono solo jeans maschili, sei capi, acquistabili online. Vedremo se Chechu darà il suo tocco per capi dedicati alle donne”. Ha mostrato a tutti la sua collezione nella giornata di giovedì 10 febbraio e ha anche fatto vedere il cosiddetto dietro le quinte, infatti si è preparato a dovere prima della presentazione ufficiale.

Lo sportivo ha immortalato Cecilia Rodriguez all’interno di uno studio di un notaio. E Ignazio ci ha scherzato su, essendo il 14 febbraio una giornata molto romantica, visto che si celebra San Valentino: “Per San Valentino fai la cosa giusta, porta la tua fidanzata dal notaio”. E ha aggiunto un emoticon con la risata e un cuore rosso. Ma precedentemente erano arrivate affermazioni molto importanti ed estremamente interessanti proprio dalla modella argentina. I due stanno facendo sul serio.





Dunque, Cecilia Rodriguez ha raccontato in una storia Instagram: “Siamo dal notaio, siamo qui perché stiamo per firmare un nuovo progetto. Chiamiamolo così, quindi appena vi potrò raccontare vi racconterò perché è una cosa pazzesca. Ma tempo al tempo perché ci vuole appunto un po’ di tempo. Vi mando un bacio, ciao a tutti e buon San Valentino. Amiamoci tanto”. Non ha potuto svelare altri particolari su questo progetto, ma tutto fa presagire che quando sarà annunciato i fan resteranno a bocca aperta.

In attesa che possa concretizzarsi il progetto, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stano godendo questa giornata romantica. Non sappiamo comunque se si tratterà di qualche altra importante novità lavorativa o se annunceranno qualcosa di estremamente personale. Ora il popolo del web non vede l’ora che la sudamericana e Moser possano sbilanciarsi definitivamente.