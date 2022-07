“Sta andando da lei”. Spunta il video di Totti in aereo, i fan si scaldano. Poi la scoperta assurda

Totti in Tanzania da Ilary Blasi. Da quando la coppia ha ufficializzato il divorzio, notizia riportata anche dai giornali scandalistici esteri, il gossip intorno alla conduttrice dell’Isola dei Famosi (riconfermata anche per la prossima stagione) e all’ex capitano della Roma ha iniziato a studiare ogni minima mossa dei due.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, aveva fatto sapere all’Ansa Ilary Blasi.





Totti in Tanzania da Ilary Blasi: il video circola sul web

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, le parole di Francesco Totti, che secondo il gossip avrebbe una relazione con la giovane Noemi Bocchi. Dopo la notizia dell’addio, Ilary Blasi è volata in Tanzania insieme ai figli Chanel, Christian e Isabel e la sorella Silvia.

Un modo per rilassarsi fuori dall’Italia e dal caos mediatico che l’ha investita in queste settimane, ma qui in Italia c’è sempre qualcuno che cerca di cavalcare l’onda e in una pagina Instagram dedicata alla coppia è stato pubblicato un video in cui Francesco Totti sale su in aereo e la scritta “Francesco Totti vola da Ilary”. Ma la verità è venuta a galla poco dopo, perché al momento della pubblicazione del filmato Francesco Totti stava giocando a padel con suoi due ex compagni di squadra. Nessun volo per la Tanzania, quindi, ma solo un video fake fatto circolare per farlo diventare virale sui social.

Ma c’è chi non si arrende e sotto alla foto pubblicata dall’ex capitano della Roma ci sono migliaia di messaggi che incitano Totti a tornare con Ilary e a prendere un aereo per andare in Tanzania da lei e dai figli. “Vai in Tanzania a riprenderti tua moglie. Di famiglie e mogli così ne esistono una sola”, “Vola in Tanzania che è meglio… di Ilary ne esiste una sola…”, “Vai a riprenderti tua moglie!!! Lei ti sta aspettando!!!”, “Francè ripensaci… una come lei non la ritrovi”, è solo uno dei tanti commenti lasciati sotto al post di Totti.

