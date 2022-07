“Sono corsi ai ripari”. Addio di Ilary e Totti, la decisione è stata inevitabile

Lenor cambia la pubblicità di Ilary dopo la separazione da Totti. Scelta inevitabile dopo l’addio della celebre coppia che dopo vent’anni di amore e tre figli – Chanel, Christian e Isabel – hanno deciso di divorziare comunicando la notizia (anticipata da Dagospia) all’Ansa.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, aveva fatto sapere all’Ansa la conduttrice, a cui aveva fatto eco l’ex capitano della Roma: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”.





Lenor cambia la pubblicità di Ilary Blasi

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha avuto effetti inevitabili anche sui rapporti commerciali dei due protagonisti. Ilary Blasi ha terminato da poco la conduzione della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, ma il suo volto entra nelle case degli italiani grazie anche alla pubblicità dell’ammorbidente Lenor, nel quale non mancano i riferimenti a Francesco Totti.

“Ok, tu scegli il detersivo ma io l’ammorbidente. E con Lenor Perle prolungo la durata del profumo che amo. Esatto: è come i tempi supplementari” dice lIlary Blasi mentre sta al telefono con Totti. Poi ironizza guardando la telecamera: “Esperto del bucato. Senza metafora calcistica non ce la fa“. E alla fine la conduttrice pronuncia: “Lenor ammordente e perle insieme… Un matrimonio perfetto”.

E così che Lenor ha dovuto correrei ai ripari e modificare il testo dello spot che ha come protagonista Ilary Blasi in modo da attualizzare la pubblicità ed evitando la parola ‘matrimonio perfetto’. Come spiega Very Inutil People: “Una nostra fonte che ha appena visto lo spot in tv, su Focus e DMAX, ci ha riferito che la parola “matrimonio” sarebbe stata sostituita con “profumo”. Un profumo perfetto, perché il matrimonio è andato in frantumi“.

