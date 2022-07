“Dobbiamo accettare chi siamo”. Cecilia Rodriguez, ora parla sulle voci di crisi con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, adesso parla lei. La coppia a ottobre raggiungerà il traguardo dei 5 anni di relazione. Una complicità che fa sognare i fan ma che come accade a tutti può anche andare incontro a momenti delicati. Nonostante tutto, dalla loro unione ai tempi del GF Vip, Cecilia e Ignazio non si sono mai lasciati e alla luce delle recenti dichiarazioni del fidanzato, è la modella argentina a dire la sua.

Ignazio Moser ha accompagnato alla stazione Cecilia Rodriguez che per alcuni giorni sarà impagnata altrove per impegni di lavoro. Un saluto sui binari e poi ancora le parole di Cecilia che mette a tacere i pettegolezzi su un presunto allonamento sentimentale tra i due: “Smettiamola, accettiamo chi siamo. Se non sei una persona bella fai di tutto per diventarlo, non rompere i coglio*i agli altri. Funziona davvero questa ricetta”. (Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la scoperta choc sotto casa).

Cecilia Rodriguez aggiunge: “Sono in crisi con questo mondo dove la gente finge di essere chi non è”. Insomma, anche alla luce delle parole di Ignazio, la coppia non sembra per nulla vivere un momento di crisi. Anzi, nelle intenzioni di entrambi anche la volontà di mettere su famiglia.

E davanti a chi prova a colpire la solidità di coppia ma anche quella personale, Cecilia Rodriguez ha affermato a gran voce: “Ho acquistato un sacco di sicurezza, so chi sono, so quanto valgo e nessuno più mi fa male”.

