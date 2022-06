Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è successo di nuovo. A raccontare la disavventura, la coppia stessa. E non sarebbe la prima volta. Un episodio analogo sarebbe avvenuto anche qualche mese fa, ovvero ad aprile, quando con una diretta Instagram la sorella Rodriguez si è lasciata andare a un duro sfogo. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto questa volta.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, vi ricordate quando la coppia ha annunciato di essere stata vittima di ladri in casa? A distanza di qualche mese dall’ultima disavventura, la coppia si trova a raccontare nuovamente la brutta sorpresa.





Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ladri in casa

Come ha ricordato il sito ‘Gossip e Tv’, Cecilia Rodriguez è stata vittima di un quasi furto alcuni mesi fa all’interno del suo negozio e quello di Belen. Fondamentale è stato in quel caso l’intervento del padre Gustavo. Poi nel febbraio dello scorso anno i malviventi sono entrati nell’abitazione di Cecilia e di Ignazio Moser. (Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rompono il silenzio: “Il prezzo da pagare”).

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano essere rimasti nei radar dei ladri. Infatti proprio nelle ultime ore la sorella Rodriguez ha condiviso con i fan l’ennesima disavventura: “Non sto a rompermi i co….ni. Ma dove ca…o viviamo comunque?”, esordisce con toni accesi Moser.

Questa volta i ladri avrebbero preso di mira il garage di Ignazio Moser: “I miei cari amici ladri sono tornati a trovarmi perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante, poi sono arrivato e sono scappati. Non li ho visti ma penso che sia andata così”, le parole di Ignazio Moser.

“Allora io dico visto che mi avete rubato in casa, avete rubato lo scooter e avete rubato in macchina. Mettiamoci d’accordo, passate una volta ogni quindici giorni, ogni mese e vi lascio qualcosina. In questo modo voi evitate lo sca…o di far tutti questi casini e io evito di andare a cambiare le cose”, aggiunge Ignazio con una punta di sarcasmo.

