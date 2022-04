Ancora una disavventura per Cecilia Rodriguez. La modella argentina, prima della sua partecipazione a ‘L’Isola dei Famosi’ nella serata di lunedì 11 aprile, ha deciso di connettersi con i suoi follower sul social network Instagram e ha annunciato di essere stata protagonista in negativo dell’ennesimo episodio ai suoi danni. Un periodo sicuramente buio per lei, che non ha potuto concentrarsi unicamente sull’esperienza del fratello Jeremias e del papà Gustavo, che si trovano in Honduras.

A proposito de ‘L’Isola dei Famosi’, Gustavo e Jeremias Rodriguez sono arrivati in coppia ma ora sono in due squadre diverse e Cecilia Rodriguez era quasi sollevata dal fatto che nessuno dei due avrebbe partecipato alla gara del girarrosto. Ma ha fatto anche una piccola gaffe: “Meno male che non giocano perché lì ti graffi e ti fai male”, ha esordito. Ma poi Ilary Blasi ha ricordato che lo scorso anno lei si era cimentata in quella sfida. “Sì, ma con Arianna. Io l’anno scorso sono entrata per Ignazio”.





Cecilia Rodriguez ancora vittima dei ladri

Dunque, Cecilia Rodriguez attraverso i social non se l’è sentita di scendere completamente nei dettagli, forse perché ancora troppo scossa dall’accaduto. Ma aveva anche sicuramente bisogno di sfogarsi con i suoi ammiratori e ha voluto informarli di quanto successo. Probabilmente nei prossimi giorni o anche nelle prossime ore ne sapremo qualcosa in più, quando a mente fredda potrà riferire tutto. Resta la preoccupazione per un periodo indubbiamente nero per la sorella di Belen.

Stando a quanto comunicato dalla stessa Cecilia Rodriguez, è stata vittima ancora una volta dei ladri: “Ieri non è stata una bellissima giornata. Non mi piace condividere cose brutte, ma mi hanno rubato ancora una volta. Comunque sono viva, anche se sono sparita qualche ora. Non ho niente da dire”. Si sono potute notare delle smorfie, a testimonianza del fatto che non sta vivendo un momento eccelso. La sua speranza è che questi furti possano terminare ovviamente il prima possibile.

Come ha ricordato il sito ‘Gossip e Tv’, Cecilia Rodriguez è stata vittima di un quasi furto alcuni mesi fa all’interno del suo negozio e quello di Belen. Fondamentale è stato in quel caso l’intervento del padre Gustavo. Poi nel febbraio dello scorso anno i malviventi sono entrati nell’abitazione di Cecilia e di Ignazio Moser e ora un altro episodio con particolari, che emergeranno presumibilmente a breve.

