Settima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 e coppie scoppiate. Da lunedì sera i naufraghi giocano divisi in due squadre: i Cucaracha e Tiburon. I primi hanno eletto come leader del loro team Nicolas Vaporidis, i secondi invece Roger Balduino, che contro l’attore ha vinto la prova del Girarrosto.

Prova che come è noto è storica all’Isola dei Famosi 2022 ma in questa edizione ha dato un po’ di problemi a Nicolas Vaporidis. Dopo essere caduto in acqua per primo, infatti, ha accusato un malore che ha richiesto l’intervento dello staff medico del reality show.





Isola dei Famosi 2022, gaffe di Cecilia Rodriguez

Per fortuna si è tutto risolto per il meglio e Nicolas Vaporidis è poi rientrato in gara e ha partecipato normalmente alle nomination. Ma a proposito di prova del girarrosto, sulla questione è stata interrogata Cecilia Rodriguez, in studio per sostenere il padre e il fratello che sono appunto naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022.

Gustavo e Jeremias Rodriguez sono arrivati in coppia ma ora sono in due squadre diverse e Cecilia Rodriguez era quasi sollevata dal fatto che nessuno dei due avrebbe partecipato alla gara del girarrosto. Ma ha fatto anche una piccola gaffe: “Meno male che non giocano perché lì ti graffi e ti fai male”, ha esordito.

Ma poi Ilary Blasi ha ricordato che lo scorso anno lei si era cimentata in quella sfida. “Sì, ma con Arianna. Io l’anno scorso sono entrata per Ignazio, lei è caduta dopo un secondo, ma quella prova era già organizzata alla fine diciamo la verità, doveva cadere lei ma è cascata prima del dovuto”. Nicola Savino scioccato: “Come organizzato?”. E dopo attimi di gelo nello studio dell’Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi ha subito cambiato discorso. Ma il popolo di Twitter, ovvio, è impazzito.

