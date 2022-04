È successa una cosa curiosa durante l’ultima puntata de L’isola dei famosi: un duro scontro tra Antonio Zequila e Estefania e Roger Balduino. Tutto è naturalmente iniziato nel salotto trash di Pomeriggio 5. Qui, il concorrente eliminato dal reality show condotto da Ilary Blasi, ha raccontato di aver sentito Estefania ammettere di essere interessata a Jeremias. Naturalmente la conduttrice dell’Isola ha chiesto spiegazioni al diretto interessato e Zequila non si è di certo fatto attendere. “Vorrei parlare con Estefania – dice Antonio – Lei in albergo quando stava parlando, io ho ascoltato tutto”.

Poi ancora Antonio Zequila: “Lei ha detto chiaramente ‘a me quel bamboccio di Roger non piace per nulla, a me piace Jeremias, peccato che sia fidanzato’. E cerano anche diverse persone testimoni. Come non è vero? L’ha detto a Milano in albergo e c’era Roberta e anche altri. Hai detto che volevi Jeremias e che ti dispiaceva che era fidanzato. Per una volta ammetti la verità. Non essere sempre ipocrita e falsa. Le tue parole sono state ‘che ce faccio con Roger? Ma che è un uomo lui?’ Questa è la pura verità. Oh sei falsa fino alla fine, incredibile. Cosa voglio? Che tu dica la verità a tutti. Eravate in corridoio ed ho sentito tutto”.





Antonio Zequila contro Estefania e Roger: “Falsi!”

A questo punto Estefania risponde direttamente ad Antonio Zequila: “Ma questo non è per nulla vero. Sì ho parlato con Roberta ma non ho mai detto che mi piace Jeremias e che Roger mi faceva schifo. Jere è un bel ragazzo e tutto, ma a me non è vero che piace lui. Mai ho detto che non mi piaceva Roger. Non è vero, ma cosa vuoi Anto?”.

“Jeremias – dice ancora la ragazza – è bello ed è sensibile, ma non ho mai detto quello che sostieni tu. Sì ok ho detto che Jere è molto bello, ma non ho aggiunto che Roger mi fa schifo“. Poi Ilary Blasi ha chiesto a Roger un’opinione in merito alle dichiarazioni di Antonio Zequila e il modello brasiliano ha detto: “Per come conosco lei non è vero nulla”.

E ancora: “Guardate che Antonio è un bugiardo. Lui qui c’ha provato con tutte le ragazze. Non dice la verità su Estefania“. A questo punto Antonio Zequila è andato fuori di testa e ha riposto: “Tu sei un bugiardo! Sei arrivato in albergo la mattina ubriaco che nemmeno avevi dormito la notte prima. Non dire sciocchezze su di me. Dice che sono un bugiardo e io dico la verità“.

