Puntata incredibile quella di lunedì 11 aprile de L’isola dei famosi. Ilary Blasi annuncia subito che tutte le coppie sono ufficialmente scoppiate: ognuno penserà a sé. Una notizia che ha rallegrato Floriana Secondi, visto che è finita due volte in nomination a causa del suo compagno: prima per Zequila, poi per Clemente Russo. La padrona di casa ha cominciato la serata proprio parlando con Floriana e della sua delusione per la nomination.

A questo punto Vladimir Luxuria ha chiesto a Floriana se nel passato ha mai visto l’Isola dei famosi, visto che le nomination non sono una novità. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha detto di non ha mai visto il reality e qui l’opinionista ha sbottato: “Non fare la rosicona, sembri più un castoro che una naufraga. Non rosicare”. Poi è successo un po’ di tutto tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez. Il comportamento dei due Rodriguez non piace al gruppo: “Sei aggressivo. Metti l’ansia, provochi, rispondi male”, gli ha detto Vaporidis.





Isola dei famosi, Floriana e Clemente eliminati (ma restano in gioco)

Jeremias e Gustavo ovviamente hanno negato tutto, ma sui social il pubblico de l’Isola dei famosi era schierato con Nicolas. Intanto è arrivato il verdetto del televoto: la coppia eliminata è quella di Floriana e Clemente, che però sono andati su Playa Sgamada. Ma prima lasciare la Palapa hanno dato il bacio che vale una nomination a Roger e Estefania.

E proprio riguardo loro, dallo studio Antonio Zequila ha attaccato la concorrente. Secondo lui Estefania starebbe fingendo con Roger: “A Milano hai detto di Roger ‘Quel bamboccio non mi piace, a me piace Jeremias peccato sia fidanzato’. Ammettilo. Sei falsa fino alla fine”. Poco dopo si sono formate le due tribù e le coppie dell’Isola dei famosi si sono dovute separare.

Tribù Tiburon: Edoardo, Alessandro, Jeremias, Ilona, Blind, Estefania e Roger. La coppia è leader; Tribù Cucaracha: Guendalina, Carmen, Gustavo, Nicolas, Nick, Jovana e Laura. Nicolas è leader. Poi è stato il momento delle nomination e poco dopo sono anche arrivati i due nuovi naufraghi dell’Isola dei famosi: Marco Senise e Licia Nunez. Marco si è unito ai Cucaracha, Licia ai Tiburon.

