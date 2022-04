A poche ore dalla diretta sale la tensione all’Isola dei Famosi. A far alzare la temperatura è ancora una volta Jeramias Rodriguez. Il fratello di Belen ha infatti avuto un acceso diverbio con due naufraghi. Non è la prima volta che finisce sotto i riflettori. Nei giorni scorsi parole forti contro di lui erano state usate da Antonio Zequila. “Ha violato il quarto comandamento di nostro Signore: mentre il padre stava parlando lui ha detto ‘stai zitto, zitto, devi stare zitto’, mortificandolo”, ha detto Antonio Zequila parlando a Pomeriggio 5 del fratello di Belen Rodriguez.



“Si è messo a piangere (Gustavo Rodriguez ndr), io l’ho abbracciato. Gli ho chiesto perché lo trattasse così e lui mi ha detto ‘Perché c’è questa cosa che ti devo dire, è un segreto non è mai stata rivelata e non è una cosa pubblica’, e ci siamo abbracciati”, ha detto ancora l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.





Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez contro i fratelli Tavassi



“Jeremias – ha spiegato ancora Antonio Zequila – , è la persona che più mi ha deluso all’Isola dei Famosi. Lui un ragazzo arrogante, maleducato e irrispettoso. Quando eravamo a ripararci dentro la casetta per il temporale, noi stavamo parlando. Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto “stai zitto” al padre”.



Nei giorni scorsi Jeremias aveva pesantemente litigato con un altro naufrago dell’Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis. Motivo della lite: il cibo. “C’è un limite. E questo non va bene, e questo fa schifo e il riso è sciapo. Oh ma ringrazia che mangi. Non di deprezzare le cose che mangi. Sei intelligente come ragazzo. Non si disprezza la roba che si mangia”, aveva detto Nicolas.



“Appunto anche nel rompere i coglioni. Hai perso la calma per una cosa stupida sul quale stavo ironizzando. Quindi stai calmo. Stai calmo. Parla da solo. Sei veramente ridicolo. Non fare il moralista, vattene di là. Non ti preoccupare che io il rispetto ce l’ho per tutti e stavo ironizzando”, aveva replicato Jeramias che ora se la prende con i fratelli Tavassi.



A quanti si apprende Guendalina, nel day time di oggi dell’Isola dei Famosi, ha poco gradito il fatto che il naufrago argentino non abbia ringraziato nel momento in cui ha portato al gruppo i cocchi: “Sono tre giorni che non mi parli…Rosichi perchè parlo con Nicolas…” ha attaccato lei. Decisa la risposta di Jeremias: “Tu e lei parlate sempre male di tutti…Non mi piace…Siete vergognosi…”.

