All’lsola dei Famosi tiene banco Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen, che in Honduras gioca in coppia con il padre Gustavo, si è reso protagonista di un duro botta e risposta in diretta con Ilona Staller, accusata di eccessivo lassismo: “Questa è pura cattiveria. Non mi piace quello che dicono – ha detto Cicciolina – Cosa dovrei fare? Disboscare questo posto? Mi ha anche detto che se cucinerà, non mi darà da mangiare. Rendetevi conto di come siamo messi su quest’isola”.



“Ci sono rimasta male, siamo andati a pescare con Roger e abbiamo preso oltre al pesce anche cinque cactus. Io non mi butto sempre davanti alle telecamere per mostrare. C’è stato un accanimento. Ognuno di noi fa qualcosa. Ci diamo tutti da fare […] Non vi permettete di parlare di mio figlio perché potrei anche incaz*rmi di brutto”. Parole che avevano incendiato l’Isola dei Famosi e acceso i riflettori su Jeremias, accusato anche da Alvin.





Isola dei Famosi, nuova lite tra Jeremias e Nicolas

Nel dettaglio l’inviato de l’Isola dei Famosi aveva usato parole forti: “Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?”. Da casa anche Nicola Savino ha notato lo sfogo Alvin: “Un applauso, per la prima volta dal 2002 si è arrabbiato”.

Ma la vera battaglia sull’Isola dei Famosi è quella che Jeremias Rodriguez ha iniziato con Nicolas Vaporidis. Dopo gli attacchi dei giorni scorsi il livello di tensione è salito. I due naufraghi si sono aggrediti verbalmente dopo una disputa avvenuta per cibo, il principale motivo di discussioni dell’adventure game condotto da Ilary Blasi. Vaporidis, dopo averle cucinate, si è trovato davanti alle critiche dell’argentino che è sbottato, trovandole non abbastanza pulite “Le lumache sono tutte sporche. Da domani torno ai fornelli ragazzi. Basta. Non cucinate più. Grazie per la cena.”, ha detto Jeremias.

L’attore romano ha quindi iniziato a perdere vistosamente la pazienza sentendosi provocato dal Rodriguez: “C’è un limite. E questo non va bene, e questo fa schifo e il riso è sciapo. Oh ma ringrazia che mangi. Non di deprezzare le cose che mangi. Sei intelligente come ragazzo. Non si disprezza la roba che si mangia”. Poi la bomba è esplosa sull’Isola dei Famosi: “Appunto anche nel rompere i colioni. Hai perso la calma per una cosa stupida sul quale stavo ironizzando. Quindi stai calmo. Stai calmo. Parla da solo. Sei veramente ridicolo. Non fare il moralista, vattene di là. Non ti preoccupare che io il rispetto ce l’ho per tutti e stavo ironizzando. Un applauso per te Nicolas, bravo bravo. Vai a urlare da un’altra parte, non a me, bello.”

