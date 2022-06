“Me l’ha confessato lei”. Lory Del Santo, cosa tira fuori su Marialaura De Vitis: naufraga smascherata

Lory del Santo contro Marialaura de Vitis dopo l’Isola dei Famosi 2022. L’ex naufraga ha lasciato l’Honduras da due settimane ma continua a far parlare di sé. Prima l’addio in diretta al fidanzato Marco Cucolo, poi diverse sparate su alcuni suoi ex colleghi. Questa volta è stato il turno di Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio e vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, il reality show condotto da Barbara D’Urso.

A Isa e Chia Lory Del Santo ha ammesso: “All’inizio lei aveva capito che tutti la accusavano di falsità per il suo interesse per Alessandro. Anche io lo pensavo, perché entri che ancora non conosci una persona e già sei innamorata. Però umanamente le stavo vicino. Ha capito che io ero un minimo sostegno, nonostante abbia preferito votare me e non Mercedesz perché con lei aveva fatto il viaggio di andata – pensa che intelligenza!”.





Lory del Santo contro Marialaura de Vitis: “Il piano per Alessandro Iannone”

Lory del Santo contro Marialaura de Vitis – C’è stato un episodio che ha fatto capire a Lory la vera indole della naufraga: “Comunque, una volta eravamo vicino al fuoco e io ho esordito: “Guarda c’è Alessandro, sta facendo il bagno!” e lei mi fa: “E’ lì da solo, senza telecamere… Senti, cosa ne dici se vado lì e gli dico ‘Dai Ale in fondo conviene anche a te se facciamo questa storia. Lo capisci che funziona televisivamente, così andiamo fino in fondo nel programma. Dai facciamoci ‘sta storia, non vedi che adesso con Carmen hai un po’ esaurito il tuo ruolo e invece con me trovi una nuova spinta?’”.

Lory del Santo contro Marialaura de Vitis – “Quando mi ha detto questo, io le ho detto di non farlo perché lei non lo conosceva bene, magari lo diceva a Carmen che poi si scagliava contro di lei perché fino a quel momento Carmen non si era veramente scagliata, era più un gioco televisivo”. Secondo la naufraga la il figlio di Carmen Di Pietro non avrebbe mai accettato il piano della De Vitis: “No, lui l’avrebbe detto subito alla madre e non avrebbe mai accettato di fare una cosa falsa perché era già indisposto verso di lei. Fin lì era rimasto un gioco, se invece lei proprio glielo avesse chiesto, sarebbe diventata una cosa pesante e lui non avrebbe accettato mai”.

Lory del Santo contro Marialaura de Vitis, la confessione a Carmen Di Pietro – L’ex naufraga ha rivelato di aver avvisato Carmen Di Pietro ma che lei non avrebbe mosso un dito, o comunque preso almeno la decisione di votare Marialaura. “Io l’ho detto a Carmen perché la rispetto come persona, è stata l’unica confidenza che le ho fatto in tre mesi. E lei mi fa: “Ah, ok” e da lì, si è mossa con più veemenza contro di lei. L’ha protetta anche sapendo che era falsa perché quando Marialaura diventava leader, non nominava mai Carmen quindi le conveniva farla entrare nel suo gruppo”, ha spiegato la Del Santo.

