Lory Del Santo, la verità dopo l’Isola dei Famosi. Una delle naufraghe più discusse e se stando alle ultime vicende sentimentali, anche criticata in merito alla rottura dall’ex fidanzato. Lory Del Santo continua a fare accendere le luci dei riflettori su di sè e intervistata da Superguidatv, la showgirl si dice pronta a guardare verso il futuro.

Lory Del Santo, la verità alza l’asticella delle aspettative. Divide il pubblico e continuerà a farlo, ma non per questo Lory Del Santo sembra prestare troppa attenzione ai pettegolezzi e tira dritta per la sua strada. Dall’Isola dei Famosi a un altro reality show, la notizia gira veloce. (Lory Del Santo, problemi dopo l’Isola).





Lory Del Santo, la verità dopo l’Isola

“Ho voluto fare l’Isola perché il dolore si dimentica e quindi non mi ricordavo quanto fosse difficile stare in Honduras. È stata ovviamente un’esperienza diversa dalla precedente. Molto più complessa, non avevamo nulla”, confessa una grande verità Lory Del Santo durante il suo bilancio reso nel corso dell’intervista.

“Quella precedente fu un’edizione molto più reality, rappresentava effettivamente quello che succedeva nella realtà dell’isola. Questa si è basata più sulle dinamiche. Io ho capito fin da subito che sarebbe stata diversa, anche dai primi commenti che arrivavano dallo studio”. Poi la rivelazione che Lory Del Santo decide di non tenere tutta per sè.

“Rifarei volentieri il Grande Fratello Vip, per una ragione in particolare: io l’ho fatto che uscivo da una tragedia e non ero me stessa. Poi una volta entrata nella casa ho trovato un gruppo già formato perchè appartenevano tutti alla stessa agenzia, quindi loro avevano capito che dovevano aiutarsi tra di loro” e ancora: “Ci ritornerei per farlo con una mente più leggera e dove non ci fosse un gruppo già formato. Posso dire che il Grande Fratello Vip mi ha salvato dalla disperazione di rimanere sola con me stessa dopo un grande dolore”, sottolinea Lory Del Santo.

