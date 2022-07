“È così difficile”. Alvin tirato in ballo nell’addio Totti-Ilary ma muto… fino a oggi

Alvin parla dopo l’addio Totti-Blasi. La notizia della clamorosa rottura tra la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma sta riempiendo le pagine del gossip nostrano e ovviamente le persone che gravitano intorno ai due sono tenute ‘sotto controllo’. Tra questi, fin da subito, l’inviato dell’Isola dei Famosi Alvin.

Non solo inviato del reality condotto dall’ormai ex moglie di Francesco Totti, ma anche suo amico di lunga data. Proprio per questo motivo il suo nome ha iniziato a circolare poco dopo la pubblicazione dei comunicati stampa in cui Ilary Blasi e Francesco Totti annunciavano il divorzio. Secondo Dagospia Alvin avrebbe giocato un ruolo non proprio secondario nella separazione tra i due.





Alvin parla dopo l’addio Totti-Blasi: il post su Instagram

Tra i tanti che in questi giorni hanno detto la loro sull’addio della coppia, Alvin è rimasto in silenzio. “Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Totti ed Ilary. Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo…”, si leggeva sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

Mentre la collega dell’Isola Vladimir Luxuria ha commentato la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti dipingendo la conduttrice dell’Isola dei Famosi “una tosta, che saprà di certo come cavarsela in questa situazione”, Alvin è rimasto in silenzio e ovviamente le voci hanno iniziato a circolare. Perché non ha detto niente? C’entra qualcosa con l’addio tra i due? sono state le domande più gettonate sui social.

Ma niente di tutto questo, almeno sul lato sentimentale, perché l’inviato dell’Isola dei Famosi è felicemente sposato e il rapporto con Ilary è di amicizia. Una amicizia che dura da 25 anni. Dopo i rumor circolati in rete, Alvin ha deciso di rompere il silenzio: “Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece, nobilita l’uomo”, ha scritto Alvin su Instagram. Secondo gli utenti una chiara risposta a chi lo vorrebbe immischiato delle faccende di casa Totti-Blasi.

“Tutti parlano di lui”. Addio Ilary Blasi e Francesco Totti, spunta il nome di Alvin: cosa non torna