“Tutti parlano di lui”. Addio Ilary Blasi e Francesco Totti, spunta il nome di Alvin: cosa non torna

Ilary Blasi e Francesco Totti, spunta Alvin sulla separazione. Come prevedibile continuano ad uscire voci, indiscrezioni, rumors su quello che è il gossip dell’estate 2022. La rottura tra la popolare conduttrice e l’ex calciatore della Roma continua a far discutere. Dopo la notizia di Francesco che ormai vive da due mesi a casa della sua nuova compagna Noemi Bocchi ecco i dettagli su una separazione che sarebbe tutt’altro che pacifica.

Nel frattempo Ilary Blasi ha scelto la Tanzania per allontanarsi insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel dal gossip. Una clamorosa indiscrezione riguarda poi il futuro di entrambi: ci sarebbe la televisione tra i loro prossimi impegni. E se per Ilary questa è una conferma, per Totti sarebbe una novità. Ma proprio nelle ultime ore a far parlare è un’altra voce che riguarda Alvin, il collega della Blasi all’Isola dei Famosi.





Il ‘ruolo’ di Alvin nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

A quanto pare Alvin avrebbe giocato un ruolo non proprio secondario nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ad una settimana dai due comunicati separati la conduttrice e il Pupone non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni. Anzi, proprio l’ex numero 10 giallorosso aveva specificato che la loro sarebbe stata una separazione ‘privata’. A parlare sono ora amici e colleghi, tanti, ma non lui, Alvin. E così c’è chi sospetta che questo silenzio abbia un significato preciso.

Ad esempio Vladimir Luxuria, che con Ilary Blasi ha condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi, ha ricordato che la conduttrice è “una tosta, che saprà di certo come cavarsela in questa situazione”. Tra Alvin e Ilary c’è un rapporto di sintonia che va avanti da anni. E sicuramente i due sono rimasti in contatto anche negli ultimi tempi, nonostante l’inviato sia stato tanto tempo in Honduras. Ora è Dagospia a lanciare una provocazione.

Sul noto portale si legge: “Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Totti ed Ilary. Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo…”. Oggi acquisiscono tutto un altro senso le parole con cui Alvin ha salutato il pubblico dell’Isola: “Aveva ragione Francesco Totti, sei unica”. Forse una frecciatina, proprio mentre i due si stavano già lasciando col pubblico ancora inconsapevole di tutto ciò?

