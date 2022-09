Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Venezia. Una delle coppie più luminose sul gettonatissimo red carpet che ha lasciato sfilare i vip in occasione dell’appuntamento più atteso della città lagunare, quello della Mostra del Cinema Abito. Eleganti, splendidi e soprattutto complici, Cecilia e Ignazio non smettono di lasciare tutti senza parole.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Venezia, abiti da sogno. Una coppia che come sempre illumina la scena. Dove passano loro, i flash non possono che immortalare raffinatezza e sorrisi. E non sarebbe la prima volta per la coppia: il red carpet di Venezia sembra vestirli a regola d’arte.





Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Venezia. Abiti eleganti e amore sul red carpet

Un evento attesissimo a Venezia e più che gettonato, tanto per i vip che per il pubblico e il fiume di giornalisti che non fanno che ‘rapire’ i momenti più significativi. Cecilia e Ignazio coppia fissa giù da qualche tempo in occasione del festival del cinema più famoso d’Italia e d’oltralpe, ma sempre con abiti diversi e pensati proprio per il grande evento. (Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, retroscena pesante: “Ora tutti sanno”).

“È sempre bello, grazie ancora”, con queste parole Cecilia Rodriguez decide di ringraziare i fan dell’affetto e dei complimenti ricevuti. Il post non può che mostrala mano nella mano con Ignazio Moser sorridente e innamorata come sempre.

Abiti super eleganti per loro. Cecilia Rodriguez ha colpito nel segno con un abito lungo bianco, mentre Ignazio Moser si è mostrato in smoking nero con papillon. Un “black and white” intenzionale e ben riuscito in nome dell’amore e della reciprocità. E anche Ignazio ha onorato la presenza di coppia con un post: “Red carpet with my white angel”, una sottintesa dedica per la sua dolce metà.

