“Non riesco più a farlo”. Giovanni Allevi, il drammatico annuncio poco fa: migliaia di cuori per lui

Giovanni Allevi e la malattia. Il noto compositore non fa che aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute e decide di farlo aattraverso un post che commuove e lascia rflettere. Una dura lotta contro il mieloma, diagnosticato all’inizio dell’estate e da quel moento per Giovanni Allevi hanno avuto inizio anche le cure. La situazione oggi.

Giovanni Allevi e la malattia. “Non ci girerò intorno ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, tutti riconoscono le parole con cui Giovanni Allevi ha comunicato a tutti la sua malattia: “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”, aveva aggiunto.





Giovanni Allevi e la malattia. Il compositore parla ai fan: la situazione di salute

“Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”. E da quell’annuncio tanto l’affetto che il compositore ha ricevuto. La dura lotta contro il mieloma non ha concesso altre soluzioni se non l’inizio di una cura con farmaci molto forti.

A distanza di mesi, Giovanni Allevi è tornato a parlare ai fan informandoli sulle sue condizioni di alute attraverso un post su Instagram: “Queste mani tremano per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare. Ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota”.

“Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare”. Con queste parole Giovanni Allevi, attraversa la sua nota delicatezza ha reso partecipi i fan della sua situazione. E numerosissimi continuano a fare il tifo per lui.

L’attrice sfoggia un bikini boom a 56 anni: il video sulla barca nel giorno del suo compleanno