“Non mi arrendo”. Giovanni Allevi, le prime parole dopo l’annuncio sul tumore

Una breve didascalia a corredo di una foto su Instagram: “Non ci girerò intorno ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”. Così Giovanni Allevi, il noto musicista, ha comunicato a tutti la sua malattia. Un annuncio che è arrivato qualche giorno fa e ha colto tutti di sorpresa.

Poi il musicista e compositore aveva aggiunto: “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”. Attorno a Giovanni Allevi si sono stretti tantissimi fan e personaggi pubblici che gli hanno voluto manifestare affetto e vicinanza in questo delicato momento.





Giovanni Allevi malattia si rivolge ai fan: “Non indietreggerò mai”

Tra i personaggi famosi che hanno fatto sentire la propria voce c’è anche Fedez, il rapper gli ha scritto un messaggio su Twitter: “Giovanni, anche se non ci conosciamo, ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’”. Pronta è arrivata la risposta di Giovanni Allevi: “Ciao Fedez, grazie infinite per il tuo affettuoso messaggio. Spero a presto, Giovanni”

Giovanni Allevi e Fedez sono accomunati dalla stessa battaglia contro la malattia e in questo modo hanno cercato di farsi forza a vicenda. Entrambi hanno deciso di non nascondere cosa sta accadendo nella sua vita. E lo hanno fatto con grande semplicità: Fedez nei mesi scorsi è stato operato per l’asportazione di un raro tumore neuroendocrino del pancreas e ha raccontato senza filtri e senza paura la sua malattia. Ora Giovanni Allevi racconta la sua battaglia al mieloma.

Nelle ultime ore Giovani Allevi è tornato a farsi sentire sui social e anche in questo caso ha sfruttato Instagram per comunicare il suo stato d’animo. Un messaggio di forza e coraggio riassunto in poche parole: “Indietreggerò solo per prendere la rincorsa… Mai per arrendermi”, si legge nella foto mosaico che riproduce uno scatto di C. Lapolla. Giovanni Allevi è fotografato nel suo habitat davanti a un pianoforte: in questo modo ha voluto dire a tutti di essere pronto ad affrontare a viso aperto la battaglia che lo attende.