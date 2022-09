Una decisione apprezzatissima quella dell’attrice, che sui social ha pubblicato un video della durata di pochi secondi ma che ha fatto impazzire tuti i suoi fan. Davvero è bastato poco a Salma Hayek per conquistare migliaia e migliaia di follower, i quali si sono inginocchiati davanti al suo fisico e al suo bikini favoloso. Un momento indimenticabile per lei e per i suoi seguaci, che vorrebbero vederla più spesso così. E pensare che lei ha appena compiuto 56 anni, ma il suo corpo assomiglia a quello di una ragazzina.

Mesi fa il nome di Salma Hayek non era uscito fuori per qualcosa inerente il fisico o qualche altro bikini sfoggiato pubblicamente. Ma per una motivazione assurda, infatti ha svelato ufficialmente di aver dovuto fare i conti con i fantasmi. Ebbene sì, la donna ha rilasciato un’intervista ed è anche scesa nei dettagli. All’interno della sua casa ci sarebbero state delle presenze di alcuni spiriti, come le hanno anche raccontato i domestici che hanno lavorato nella sua abitazione. Si sono verificato episodi alquanto inquietanti. (Leggi anche “Ci sono i fantasmi a casa mia”. La clamorosa rivelazione dell’attrice: “Porte che si aprono e chiudono da sole…”)





Salma Hayek show: fisico e bikini spettacolari a 56 anni

Per festeggiare al meglio il suo compleanno numero 56, Salma Hayek si è presentata sui social mentre si trovava a bordo di una barca intenta a divertirsi notevolmente. Ha infatti fatto vedere un sorriso smagliante e si è anche destreggiata in un balletto. Arrivati anche tantissimi commenti da parte di personaggi famosi: tra tutti spiccano gli auguri di Anthony Hopkins, Drake e Zoe Soldana. Lei si è invece limitata a scrivere: “Buon compleanno a me, sempre grata”. Ma vediamo anche qual è il segreto della sua giovinezza.

Queste le parole di Salma Hayek in passato: “Lavoro con una donna a Londra che mi ha insegnato a tenere il mio corpo in un modo in cui i muscoli sono attivati ​​tutto il giorno. Quindi, anche quando ti lavi i denti, i muscoli lavorano. Mi ha insegnato a tonificare i muscoli senza contrarli. Li rilassi e ti concentri sulle parti che devono essere utilizzate, ma mai con tensione. Se sei consapevole del tuo corpo, rimarrai sorpreso dall’effetto che può avere”. Nel filmato ha tenuto tra le sue mani anche un cappello di paglia.

Salma Hayek, originaria del Messico, è stata candidata all’Oscar per il film Frida nel 2003. Lei è stata guest star di 30 Rock e i suoi film più recenti sono House of Gucci, Eternals, Il racconto dei racconti – Tale of Tales, Un weekend da bamboccioni e Un gatto con gli stivali. Ma ora questo bikini show che ha fatto impazzire tutti.

“Sei la numero uno”. Anna Tatangelo, il bikini rosso infiamma la spiaggia