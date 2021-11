“Ci sono i fantasmi a casa mia”. La clamorosa rivelazione dell’attrice: “Porte che si aprono e chiudono da sole…”

Clamorose rivelazioni della famosa attrice, che ha svelato ufficialmente di aver dovuto fare i conti con i fantasmi. Ebbene sì, la donna ha rilasciato un’intervista ed è anche scesa nei dettagli. All’interno della sua casa ci sarebbero state delle presenze di alcuni spiriti, come le hanno anche raccontato i domestici che hanno lavorato nella sua abitazione. Si sono verificato episodi alquanto inquietanti, che hanno fatto spaventare non poco le persone che prestavano servizio nella sua dimora.

Questi alcuni dei racconti della 55enne, che ha davvero lasciato senza parole i suoi fan: “Personalmente non li ho visti, ma qualcuno, tipo i miei domestici, non voleva più lavorare lì perché il pianoforte suonava da solo e non saresti andato al terzo piano. Le luci si accendevano e si spegnevano da sole o le porte e le finestre si aprivano e chiudevano”. E non sono stati solamente i lavoratori in questione ad aver avuto esperienze di questo genere, infatti è stata coinvolta in prima persona anche la figlia.

La bellissima e bravissima attrice ha precisato che queste apparizioni non sono state comunque completamente negative. Infatti, come ha svelato a Ellen DeGeneres, a quanto pare la figlia si sarebbe sì impaurita per una visione di un fantasma, ma poi un sensitivo contattato dalla star ha fatto sapere che si sarebbe trattato di una suora, che rappresentava uno spirito buono. Era semplicemente rimasta lì perché non voleva lasciare quella casa, abitata dal presunto fantasma da tantissimi anni.





A fare queste incredibili confessioni è stata l’attrice Salma Hayek, che però ha anche rivelato di aver successivamente organizzato degli scherzi a parenti e amici. Infatti, ha detto: “Devo ammettere che amo spaventarli. Se stiamo cenando o qualcosa del genere e qualcuno si alza per andare in bagno, io aspetto proprio dietro la porta perché non se lo aspettano. E bisogna anche provare quando escono dalla doccia, quando sono nudi o con un asciugamano. Ma bisogna fare attenzione per non far scivolare e uccidere qualcuno”.

Salma Hayek è un’attrice messicana naturalizzata americana, che è stata candidata al Premio Oscar nel 2003 per il film ‘Frida’. Ha anche ricevuto una nomination come guest star per ‘Ugly Betty’, mentre i suoi film più recenti sono ‘Il gatto con gli stivali’, ‘Il racconto dei racconti – Tale of Tales’, ‘Un weekend da bamboccioni’ e ‘Eternals’. La figlia Valentina Paloma è venuta alla luce il 21 settembre del 2007.