Il cantante famoso insieme ad Emma Marrone. Il gossip del post estate è servito e a rivelarlo sono proprio i diretti interessati. A parlarne è proprio la cantante salentina che in una recente intervista ha fatto sapere che il collega seguitissimo ha sperato molto che i due potessero finire insieme. Non si conoscono molto bene i dettagli, ma da quello che ha raccontato proprio Emma Marrone, l’amico cantante le avrebbe fatto delle lunghe avances. In una recente intervista rilasciata a Michele Caporosso nel programma Say Waad, Emma ha confessato che il cantante ci avrebbe provato con lei.

Nonostante il corteggiamento del trapper, la Marrone non ha ceduto: “Ho lavorato con tanti artisti e adesso con lui. Non sono un’artista snob o che se la tira e pensa di essere la numero uno. Non sono una che pensa che con certi cantanti non ci deve lavorare. E onestamente non mi piace incasellarmi in uno stile e non collaborare con altri colleghi perché sono di un genere distante da me”.





Il cantante famoso insieme ad Emma Marrone

E ancora Emma Marrone: “Se lui c’ha provato con me? Un pochino sì dai. Non scendo nei dettagli perché sono una signora. Se sono state avances verbali? Sì diciamo. Non c’ho fatto nulla ragazzi, nulla, ragazzi state sereni. Se volete saperlo no, nulla”. Ma di chi parliamo? Chiaramente del suo amici e collega Tony Effe, con il quale Emma Marrone ci ha firmato un tormentone estivo: Taxi Sulla Luna.

La donna, rispondendo anche ad una sua follower ha detto riguardo questa vicenda: “Ciao tesoro. No, non ci esco. Lui è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui“. Insomma niente storia tra Tony ed Emma. E proprio il giovane a riguardo a confessato poco tempo fa: “Sono fan di Emma da quando sono piccolo, l’ho sempre seguita. Quindi per me è un onore cantare con lei”.

non emma che prende tony effe per la collana 💀 pic.twitter.com/jAibRuQMNx — lu+ali in wonderland (taylor’s version) (@f0lklwts) June 19, 2023

Il giovane ancora: “Devo dire che è un sogno che si avvera. A livello musicale i nostri due generi si sono sposati bene. Poi a livello di carattere siamo tanto simili. Infatti siamo andati subito d’accordo. – ha dichiarati l’artista a Battiti Live – I fan hanno accolto super bene la canzone. Sono felice del risultato e anche del calore del pubblico. Per me è una bellissima collaborazione e sono contento”.

