Sonia Bruganelli in compagnia di un uomo a Parigi. La famosa ex di Paolo Bonolis continua a far parlare di lei e dei suoi presunti nuovi fidanzati, facendo impazzire il gossip. La donna, originaria di Jesolo, in provincia di Venezia, è cresciuta in un contesto di cui si sa poco e niente, poiché ha cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori per gran parte della sua giovinezza. La 49enne è stata prevalentemente lontana dai riflettori prima di incontrare Paolo Bonolis.

Come lei stessa ha raccontato, ha lavorato come commessa e ha svolto varie mansioni in settori diversi. Tuttavia, è stata la sua relazione con Bonolis che l’ha resa una figura pubblica in Italia. I due si sono conosciuti nel 2005 e da allora la loro storia d’amore è diventata una delle più seguite e discusse nel mondo dello spettacolo italiano. Nel 2015 poi, la coppia ha deciso di sposarsi, consolidando così la loro unione.





Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno quindi costruito una famiglia insieme: hanno due figli, Silvia e Davide. Solo qualche mese fa la separazione, anche se i due sono rimasti amici. Da allora il gossip intorno alla figura di Sonia Bruganelli è impazzito. E ad alimentarlo è la stessa 49enne che di tanto in tanto pubblica foto con uomini che si rivelano sempre dei collaboratori e non degli amanti.

Anche stavolta, la donna ha condiviso uno scatto direttamente dalla Francia. Nelle scorse ore infatti, Sonia Bruganelli ha condiviso foto e video che la mostrano a Parigi. Come dicevano la donna è in compagnia di uomo, anche nella camera d’albergo. “Siamo devastati, non abbiamo mai smesso di stare nel ‘lusso’”, scrive quindi l’ex moglie di Bonolis. Nel video si vede ancora una volta il famoso Alessandro.

Si tratta di Alessandro Boero, un caro amico di Sonia Bruganelli. I due sono legati da una forte amicizia da tantissimo tempo e non solo: i due lavorano insieme e la donna l’ha sempre definito uno dei suoi più cari collaboratori. In molti, negli anni precedenti, avevano ipotizzato un presunto flirt tra i due, tuttavia sempre negato dai diretti interessati.

