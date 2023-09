Sonia Bruganelli è stata di recente ospite di Silvia Toffanin e naturalmente ha affrontato l’argomento Paolo Bonolis. Si sono separati dopo 26 anni di matrimonio e tre figli e lo hanno annunciato a giugno scorso, ma tra loro i rapporti sono rimasti ottimi. Hanno continuato a lavorare insieme alla prossima edizione di Ciao Darwin e hanno trascorso come ogni anno le vacanze a Formentera. L’intervista a Verissimo ha chiaramente riacceso i riflettori su questa ormai ex coppia, anche negli utenti.

“Però potesti presentarmi Paolo!”, ha scritto ironicamente una fan sotto a un post di Sonia Bruganelli. “Non dispongo della sua agendina”, la replica, come a voler lasciare intendere di non occuparsi degli affari privati del conduttore. “Ma una buona parola la potresti mettere.. Prometto che farai parte sempre della nostra vita”, ha continuato l’utente ma a quel punto l’ex opinionista del GF Vip ha lasciato cadere la cosa.

Sonia Bruganelli beccata con un uomo: chi è

Si è però sentita di rispondere a un altro commento: “Dove hai lasciato a cuccia Paolo?”. “Credo che si commenti da sola”, ha risposto Sonia Bruganelli a un’altra utente. Chiuso l’argomento social, apriamo quello della nuova paparazzata di Diva e Donna che l’ha immortalata insieme a un non tanto misterioso accompagnatore.

“Dopo una giornata piena come sempre ha trascorso qualche ora con un nuovo cavaliere. Si chiama Andrea, è uno degli autori dei programmi di Bonolis, da Ciao Darwin ad Avanti un altro!”, scrive il settimanale diretto da Angelo Ascoli.

“Sonia si è fermata a mangiare e bere qualcosa insieme a lui. E il tempo della cena è trascorso veloce, tra risate, sorrisi e, a quanto pare, tanta complicità come avviene quando si lavora in coppia e si condividono progetti importanti”. Dunque non si sbilancia la rivista, ma è inevitabile chiedersi: tra loro due c’è solo un rapporto di lavoro o qualcosa di più?